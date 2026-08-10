В Іспанії мобілізують тисячі військових через сонячне затемнення

Сонячне затемнення на Майорці, яке розпочнеться 12 серпня приблизно о 19:37 за місцевим часом, а також висока загроза лісових пожеж уже викликали серйозний переполох в Іспанії.

Іспанія мобілізує десятки тисяч солдатів, поліцейських та рятувальників напередодні повного сонячного затемнення в середу, оскільки влада готується до рекордного скупчення людей, повідомляє Euronews. З 10 по 14 серпня військові надаватимуть підтримку поліції в кількох муніципалітетах.

Міністерство оборони задовольнило прохання уряду Балеарських островів і розгорне тактичний підрозділ у кількох точках у гірському масиві Серра-де-Трамунтана на острові Майорка. Затемнення можна буде побачити не тільки на Майорці, а й по всьому Балеарському архіпелагу, тому й контингент військовослужбовців буде розширено.

Відео дня

Балеарська асоціація морських компаній повідомляє, що практично всі човни вже орендовані для спостереження за подією. Служба екстреної медичної допомоги Пальми організовує спеціальний автобусний маршрут до С'Ареналя, передмістя на південь від столиці з набагато ширшою береговою лінією, а міський пляж буде закритий з полудня до кордону з Льюкмайором.

По всій Іспанії уряд розпочав масштабну операцію з забезпечення безпеки, в якій візьмуть участь 33 600 співробітників Національної поліції та Цивільної гвардії під єдиним командуванням, що здійснює наземне, морське та повітряне спостереження.

Генеральне управління дорожнього руху виділить ще 2500 співробітників для постійної координації операції.

Очікується, що загальна кількість поїздок перевищить один мільйон, при цьому центральний уряд обмежує доступ до 123 зон підвищеного ризику з екологічних причин або через труднощі з евакуацією.

Що відомо про сонячне затемнення

Сонячне затемнення на Майорці розпочнеться 12 серпня, у середу, приблизно о 19:37 за місцевим часом. За частковою фазою настане повна — приблизно о 20:30, вона закінчиться вже близько 20:33. Після цього ще одна часткова фаза триватиме майже до 20:53. Таким чином, все явище триватиме трохи більше години, тоді як повне затемнення — лише близько трьох хвилин. Затемнення відбудеться незадовго до заходу сонця, тому воно вже буде знаходитися дуже низько над горизонтом — ідеальні умови для вражаючих спостережень та ефектних фотографій.

Повне сонячне затемнення також можна буде побачити, наприклад, у Валенсії, Кастилії та Леоні, Галісії та Країні Басків.

Загроза пожеж

Ще одна причина, через яку влада мобілізує армію, — підвищений ризик лісових пожеж на Балеарських островах біля східного узбережжя цього тижня. Військові приєднаються до 93 лісових пожежників, дислокованих на найбільшому острові архіпелагу, а також до 23 на Менорці, 39 на Ібіці та ще шести — на Форментері.

Регіональний уряд планує збільшити кількість розвідувальних польотів, оскільки погодні умови підвищують ризик лісових пожеж у день сонячного затемнення.

У свою чергу Морська рятувальна служба посилила свою присутність на морі, направивши 70 фахівців у день сонячного затемнення.

Розгортання військ на Майорці не обмежиться 12 серпня. Операція триватиме щонайменше п’ять днів, хоча прес-секретар уряду Антоні Коста не уточнив, скільки солдатів перебуватиме на острові. Війська зосередяться на посиленні контролю над під’їзними шляхами до Трамунтани, з огляду на високий ризик пожеж у цьому районі найближчими днями.

Дорога Ma-10 буде закрита для загального руху між Андрачем і Польєнсою з 15:00 до 21:00 за центральноєвропейським часом.

Проїзд буде дозволено лише мешканцям, власникам нерухомості, працівникам, гостям, клієнтам з акредитованими паркувальними місцями, а також транспортним засобам громадського транспорту або службам виклику таксі. Доступ до численних оглядових майданчиків, бухт та природних зон у кількох муніципалітетах також буде обмежено.

Нагадаємо, повне сонячне затемнення дасть змогу наблизитися до розгадки таємниці Сонця.

Також повідомлялося, що ЄС хоче залучити кіз до боротьби з лісовими пожежами.