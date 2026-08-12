Превратил Китай в сверхдержаву: умер "экономический царь" Чжу Жунцзи

Чжу Жунцзи, был премьер-министром Китая и проводил смелые экономические реформы, которые способствовали превращению КНР в мировую державу.

97-летний Чжу Жунцзи, занимавший пост премьер-министра с 1998 по 2003 год, скончался от болезни в Пекине утром 12 августа. У него остались жена и двое детей, сообщает CNN.

Чжу Жунцзи сделал Китай великим

Известный как "экономический царь" Китая, Чжу возглавил процесс либерализации рынка и глобализации, направив страну на переход от централизованно-плановой отсталой экономики к более открытой и ориентированной на рынок.

В некотором смысле его смерть знаменует конец более экономически оптимистичной эпохи для многих китайцев, которые стали свидетелями масштабных преобразований в стране в годы реформ. Эти реформы привели к значительному сокращению бедности, взрывному росту среднего класса и стремлению иностранных компаний получить доступ к прибыльному китайскому рынку.

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Сейчас вторая по величине экономика мира теряет темпы роста после десятилетий беспрецедентного развития, возглавляемого такими лидерами, как Чжу, который бесстрашно воплощал в жизнь видение верховного лидера Дэн Сяопина о "реформах и открытости".

В официальном некрологе правящей Коммунистической партии роль Чжу была высоко оценена на "решающем этапе", когда страна "переходила от плановой экономики к социалистической рыночной экономике". В нем также отмечалась "глубокая привязанность" Чжу к народу.

"Он подчеркнул, что государственные служащие всегда должны помнить, что они являются государственными служащими; они должны иметь смелость говорить правду, не боясь обидеть других, и избегать особых привилегий… прилагая все усилия для достижения ощутимых результатов для народа", — говорится в документе.

Чжу Жунцзи руководил экономической политикой Китая более десяти лет, начиная с начала 1990-х годов, сначала в качестве вице-премьера, а затем премьера при покойном лидере Цзян Цзэмине, скончавшемся в конце 2022 года.

Чжу, будучи упорным технократом, провел в Китае целый ряд болезненных, но необходимых реформ для либерализации экономики, от существенной перестройки фискальной и налоговой системы до радикальной реорганизации раздутого государственного сектора.

На международной арене он запомнился прежде всего тем, что возглавил процесс вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, что проложило путь к двузначному экономическому росту, способствовавшему превращению Китая в крупную мировую державу.

Бескомпромиссный подход Чжу, жесткий прагматизм и твердая позиция в борьбе с коррупцией принесли ему как поклонников, так и врагов в партии, а также прозвище "премьер-министр с железной рукой". Также его манера резко изъяснятся принесла популярность в народе, привыкшему к заранее заготовленным речам китайских чиновников.

"Неважно, минное ли поле или пропасть передо мной, я буду двигаться вперед без колебаний и буду делать все возможное до самой смерти", — заявил он на знаменитой пресс-конференции в 1998 году, став премьер-министром и вторым по значимости лидером страны.

Кто такой Чжу Жунцзи — что известно об "экономическом царе" Китая

Чжу родился в южной провинции Хунань, окончил престижный китайский университет Цинхуа по специальности "электротехника" и устроился на работу в государственное агентство по планированию. Но он происходил из богатой семьи землевладельцев и вел свою родословную от правителей династии Мин, что "испортило" ему биографию.

Как и у многих представителей его поколения, начало карьеры Чжу было перевернуто политическими потрясениями эпохи Мао Цзэдуна. В конце 1950-х годов он был исключен из Коммунистической партии за критику экономической политики правительства, а десять лет спустя снова подвергнут чистке во время Культурной революции Мао.

После смерти Мао Чжу Жунцзи был политически реабилитирован и ему разрешили вернуться в партию. Он прошел путь от рядового чиновника в экономической сфере до мэра Шанхая в 1988 году, где его работа привлекла внимание Дэн Сяопина. В 1991 году он был назначен вице-премьером по вопросам экономики, а семь лет спустя стал премьером.

Чжу обуздал безудержную инфляцию, реформировал валютную систему и помог китайской экономике пережить финансовый кризис в Азии в 1997 году.

Визит Чжу Жунцзи в США

Однако его радикальные реформы часто вызывали споры.

Его стремление оптимизировать неэффективные государственные предприятия привело к увольнению примерно 40 миллионов рабочих. Его попытка вступить в ВТО также подверглась критике со стороны чиновников, которые обвинили его в предательстве интересов Китая.

В конечном итоге именно вступление Китая в ВТО стало поворотным моментом в его интеграции в мировую экономику, открыв страну для более широкой глобальной торговли и инвестиций, что стимулировало беспрецедентный рост в последующие годы.

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