Тайный китайский курорт в стиле СССР: где отдыхает Си Цзиньпин (видео)

Этим летом некоторые из самых влиятельных людей мира будут наслаждаться солнцем на европейских курортах, или отправятся в Азию. Но в Китае, где от партийного руководства требуется подавать пример патриотизма, популярен курорт с "советскими" домами отдыха.

Китайская политическая элита тайно уезжают в Бэйдайхэ, скромный приморский городок, часто посещаемый обычными китайскими семьями, расположенный примерно в 300 километрах к востоку от Пекина, который долгое время был убежищем для лидеров Коммунистической партии, пишет CNN.

В Бэйдайхэ виллы соседствуют с китайскими санаториями в советском стиле

Ежегодный отпуск руководителей Китая окутан тайной — точно неизвестно, в какой именно день они прибудут в город, но меры безопасности начинают усиливаться в начале июля. Использование дронов запрещено, а посетителям не разрешается совершать полеты на воздушных шарах или частные прогулки на лодках вдоль побережья.

Затем, где-то в начале августа, словно по команде, китайский лидер Си Цзиньпин и некоторые из его ближайших помощников исчезают из поля зрения общественности.

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Никаких официальных заявлений не делается, но, согласно общедоступным данным, высшее руководство Китая отправляется в отпуск, который длится от 10 до 14 дней. В это время они, как правило, не появляются на публике, за исключением случаев, требующих решения на национальном уровне, таких как стихийные бедствия.

Бэйдайхэ усеян серыми виллами в советском стиле, многие из которых украшены красными вывесками с названиями вроде "рабочий санаторий". По городу петляют галечные дорожки, ведущие к побережью с мягким золотистым песком. На пляже расставлены зонтики, а в ресторанах с неоновой подсветкой гостям, сидящим на простых белых пластиковых стульях, подают свежие морепродукты.

Когда в Бэйдайхэ прибывают китайские лидеры, в городе растет количество полиции и солдат Фото: Соцсети

Известный историк современного Китая Рана Миттер рассказала, что сдержанный выбор места назначения отражает более широкий посыл Си Цзиньпина о том, что человек должен проявлять смирение и скромность, понимая свою роль в партии.

"Они не хотят, чтобы создавалось впечатление, будто они собираются в какое-нибудь шикарное место, где возможна коррупция. Поездка на традиционный, скромный курорт — это хороший способ символизировать это, в то время как поездка в пятизвездочный отель на Хайнане или какой-нибудь международный отель в Карибском бассейне вряд ли произведет такой эффект", — отметила Рана.

Курорт Бэйдайхэ стал популярен среди лидеров Китая еще 2000 лет назад

Ежегодная летняя поездка партийных лидеров в Бэйдайхэ берет свое начало с 1953 года, когда отец-основатель коммунистического Китая Мао Цзэдун выбрал этот приморский город в качестве летнего места работы для высших руководителей.

Мао был известен своей любовью к плаванию в открытом море. В те времена кондиционеров не существовало, и даже вентиляторы были редкостью в знойное пекинское лето.

Благодаря близости к столице, Бэйдайхэ стал идеальным местом отдыха для китайских лидеров. Именно здесь в 1958 году Мао принял решение мобилизовать всю страну для достижения целей по увеличению объемов производства. Эта встреча в конечном итоге привела к катастрофе "Большого скачка", который стал причиной гибели миллионов людей от голода.

Поездки в Бэйдайхэ были приостановлены на время последовавшей за этим десятилетней Культурной революции, но возобновились после смерти Мао в 1976 году. Дэн Сяопин, верховный лидер Китая после Мао, был известен тем, что возил свою семью в этот город на отдых. Дэн также открыл Бэйдайхэ для иностранных туристов в 1980-х годах, поскольку Китай испытывал острую потребность в иностранной валюте.

Си Цзиньпин не публикует фото из отпуска, но известно, что ежегодно глава его администрации Цай Ци принимает в Бэйдайхэ более трех десятков самых видных китайских ученых для обсуждения национальных приоритетов, таких как искусственный интеллект.

Бэйдайхэ известен 2000 лет, как курорт для политических элит

Мао и его последователи выбрали Бэйдайхэ еще и потому, что это место издавна ассоциируется с властью. Согласно историческим записям, первый император Китая, Цинь Шихуан, проезжал через этот район в 221 году до нашей эры в поисках мифического острова, где, как считалось, бессмертные обладали эликсиром вечной жизни.

Город превратился в современный туристический центр в 1898 году, когда правительство Цин открыло расположенный неподалеку Циньхуандао в качестве договорного порта и официально объявило Бэйдайхэ летней резиденцией, где китайцам и иностранцам было разрешено жить бок о бок. Первый путеводитель по Бэйдайхэ появился в 1921 году.

По мере роста репутации курорт стал излюбленным местом отдыха политической элиты. В начале XX века высокопоставленные чиновники из правящей тогда партии Гоминьдан и иностранные дипломаты, работавшие в Китае, построили летние виллы вдоль его побережья.

После победы коммунистов в гражданской войне в Китае в 1949 году партийное руководство заняло пустующие виллы и создало санатории для раненых солдат и центры отдыха для высокопоставленных лидеров.

Тайный курорт Китая — где отдыхал Мао Цзэдун

Известно, что Мао занимал виллы № 1 и 99. Говорят, что ему так нравился Бэйдайхэ, что он часто оставался там дольше запланированного, что побудило других высокопоставленных руководителей и правительственных чиновников последовать его примеру.

Мао Цзэдун ввел моду Бэйдайхэ, как курорт для элит Китая Фото: Wikipedia

Среди многочисленных уединенных вилл Бэйдайхэ находится бывшая летняя резиденция Линь Бяо, военного маршала, который когда-то стал избранным наследником Мао. Предполагается, что он бежал из виллы № 96 в Бэйдайхэ после того, как ему не удалось свергнуть Мао, а затем погиб в авиакатастрофе в 1971 году. Истинная причина его смерти до сих пор неизвестна.

Джонни Эрлинг, немецкий журналист на пенсии, проработавший в Китае около сорока лет, рассказал, что много раз посещал Бэйдайхэ с 1980-х по 2019 год, чтобы лучше понять китайскую политическую элиту.

"Китайская политика — это большой черный ящик, и Бэйдайхэ — одно из символических названий этого ящика. Потому что никто точно не знает, что происходит на самом деле, но все что-то знают", — сказал он.

По его словам, во время многочисленных визитов в Бэйдайхэ полиция предупреждала его держаться подальше.

"Когда я приехал туда в 2018 году, полиция уже была на пляже, делая вид, что просто купается", — пошутил он.

Эрлинг заявил, что когда несколько лет назад он приблизился к району, где, как считается, располагался комплекс зданий руководства, меры безопасности "напряглись".

"Везде я видел, как эти охранники переговаривались по рациям: "Идет иностранец! Идет иностранец!" – рассказал он. Но отметил, что в общем, этот таинственный курорт китайской политической элиты производит впечатление обычного городка на море с немного устаревшей инфраструктурой.

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