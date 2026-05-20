Старинная вилла в королевском саду: СМИ рассказали, где Си Цзиньпин поселил Путина

Исторические гостевые виллы расположены в тихом живописном районе Дяоюйтай в западных пригородах Пекина. И Путин стал одним из более, чем 1400 глав государств и влиятельных личностей, которые там останавливались.

Когда Владимир Путин прибыл в Пекин во вторник вечером с двухдневным государственным визитом, его поселили в месте, которое в КНР предназначено исключительно для приема высокопоставленных гостей — государственном гостевом доме Дяоюйтай, расположенном в королевском саду, где ранее останавливались Ричард Никсон, Борис Ельцин и Ким Чен Ын, пишет SCMP.

Дяоюйтай предназначен для гостей Си Цзиньпина

Дяоюйтай — знакомое место для Путина, который посетил Китай более 20 раз и лично встречался с президентом Си Цзиньпином более 40 раз с 2013 года. Обычно он проживает на вилле № 18.

Дяоюйтай когда-то был ключевой ареной американо-китайских отношений. Именно здесь, на вилле № 5, останавливался тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер во время своей секретной миссии 1971 года по налаживанию отношений между двумя странами.

Відео дня

В следующем году сюда приехал тогдашний президент Никсон, который, как известно, шесть месяцев оттачивал свои "навыки владения палочками для еды", чтобы произвести впечатление на хозяев за банкетным столом в Дяоюйтае. Он также останавливался на вилле № 18.

Последним американским президентом, останавливавшимся в Дяоютай, был Билл Клинтон во время своей поездки в Китай в 1998 году, но этот гостевой дом также служил местом встреч с Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим во время их президентства.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп останавливался в отеле Four Seasons, открытом в 2012 году и расположенном всего в 700 метрах от американского посольства. Во время своего визита в 2017 году он останавливался в отеле St Regis Beijing, открытом в 1997 году.

Расположенный в тихом живописном районе Дяоютай в западных пригородах столицы, этот гостевой дом площадью 420 000 квадратных метров получил свое название от династии Цзинь, когда император Чжанцзун построил павильон для рыбалки.

Напомним, во время визита Трампа, Си Цзиньпин показал ему секретный сад в закрытой резиденции в центре Пекина.

А когда для Путина устраивали банкет, то китайский оркестр сыграл ему "Лебединое озеро".