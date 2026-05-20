Старовинна вілла в королівському саду: ЗМІ розповіли, де Сі Цзіньпін поселив Путіна

Історичні гостьові вілли розташовані в тихому мальовничому районі Дяоюйтай у західних передмістях Пекіна. І Путін став одним із понад 1400 глав держав і впливових особистостей, які там зупинялися.

Коли Володимир Путін прибув до Пекіна у вівторок ввечері з дводенним державним візитом, його поселили в місці, яке в КНР призначене виключно для прийому високопоставлених гостей — державному гостьовому будинку Дяоюйтай, розташованому в королівському саду, де раніше зупинялися Річард Ніксон, Борис Єльцин і Кім Чен Ин, пише SCMP.

Дяоюйтай призначений для гостей Сі Цзіньпіна

Дяоюйтай — знайоме місце для Путіна, який відвідав Китай понад 20 разів і особисто зустрічався з президентом Сі Цзіньпіном понад 40 разів з 2013 року. Зазвичай він проживає на віллі № 18.

Дяоюйтай колись був ключовою ареною американо-китайських відносин. Саме тут, на віллі № 5, зупинявся тодішній держсекретар Генрі Кіссінджер під час своєї секретної місії 1971 року з налагодження відносин між двома країнами.

Відео дня

Наступного року сюди приїхав тодішній президент Ніксон, який, як відомо, шість місяців відточував свої "навички володіння паличками для їжі", щоб справити враження на господарів за банкетним столом у Дяоюйтаї. Він також зупинявся на віллі № 18.

Останнім американським президентом, який зупинявся в Дяоютай, був Білл Клінтон під час своєї поїздки до Китаю 1998 року, але цей гостьовий дім також слугував місцем зустрічей з Бараком Обамою і Джорджем Бушем-молодшим під час їхнього президентства.

Минулого тижня президент Дональд Трамп зупинявся в готелі Four Seasons, який було відкрито 2012 року і розташовано всього за 700 метрів від американського посольства. Під час свого візиту 2017 року він зупинявся в готелі St Regis Beijing, відкритому 1997 року.

Розташований у тихому мальовничому районі Дяоютай у західних передмістях столиці, цей гостьовий будинок площею 420 000 квадратних метрів дістав свою назву від династії Цзінь, коли імператор Чжанцзун збудував павільйон для риболовлі.

Нагадаємо, під час візиту Трампа, Сі Цзіньпін показав йому секретний сад у закритій резиденції в центрі Пекіна.

А коли для Путіна влаштовували банкет, то китайський оркестр зіграв йому "Лебедине озеро".