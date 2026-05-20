Китайська дипломатія: Сі Цзіньпін змусив Путіна слухати "Лебедине озеро"

Триває візит Путіна до Пекіна і оскільки обидві сторони надзвичайно стримані, то журналісти звертають увагу навіть на найдрібніші деталі візиту. І виявилося, що на банкеті йому довелося їсти під мелодію Чайковського, яка має особливе значення для лідерів Кремля.

Володимир Путін привіз із собою до Китаю цілу делегацію, включно з головою Центрального банку Ельвірою Набіулліною. Про що домовилися — судити поки що рано, оскільки офіційно Путін заявив, що переговори з Сі Цзіньпіном "були надзвичайно продуктивними і корисними". Але зате вже відбувся урочистий банкет, під час якого гостей пригощали качкою по-пекінськи, як і Дональда Трампа, а також "Лебединим озером". Фокус зібрав усе, що відомо.

Сі Цзіньпін прийняв Путіна в Золотому залі Великого залу народних зборів у Пекіні, там же, де минулого четверга приймав вітальний банкет на честь президента США Дональда Трампа.

Подавали традиційні китайські страви та морозиво. У винній карті — каберне совіньйон Great Wall врожаю 2009 року.

Але особливу увагу привернула музична програма. У ній китайські мелодії перемежовувалися класичними творами. І також оркестр грав мелодію з "Танцю маленьких лебедів", найвідомішого епізоду масштабного балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського.

Сі Цзіньпін поставив Путіну Чайковського

Ще з радянських часів цей балет, який хоч і є класичним твором, але також має особливе значення для лідерів Кремля, починаючи від генсеків і закінчуючи Путіним. Балет триває близько трьох годин і в СРСР його зазвичай пускали в ефір по телебаченню, якщо відбувалося щось надзвичайне: жалоба за померлими генсеками ЦК КПРС, їхні похорони, і, головне, — державний переворот (путч) у Росії 1991 року.

У 2023 році репер Noize MC випустив сингл "Кооператив "Лебедине озеро". Пісня в назві і тексті відсилає до телепоказів балету як символу політичних криз у СРСР і обігрує кооператив "Озеро", пов'язаний з оточенням Володимира Путіна.

Через два роки Приморський районний суд Санкт-Петербурга визнав трек "забороненою в Росії інформацією", а за публічне виконання пісні заарештували кількох вуличних музикантів.

Путін у Китаї — що відомо

Офіційно в РФ заявили, що Путін і Сі Цзіньпін "підписали великий пакет документів, включно із заявою глав держав, у якій, без перебільшення, викладено наші спільні підходи і напрямки роботи практично у всіх ключових сферах".

Путін заявив, що він і Сі Цзіньпін поставили перед собою "нові, амбітні цілі якісного розвитку російсько-китайського співробітництва" та обіцяв "безперебійно" експортувати в КНР нафту, вугілля і газ.

При цьому Сі Цзіньпін знову відмовив Путіну в новому контракті на російський газ. Черговий візит росіянина до Китаю знову не приніс довгоочікуваних домовленостей про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Щодо проєкту, який обговорюють понад 10 років і який передбачає зростання поставок газу в КНР до 100 млрд кубометрів на рік, залишилися неузгоджені "нюанси", ухильно повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков після переговорів Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Інсайдери повідомляють, що вся справа в ціні. Китай вимагає знизити ціну до рівня, близького до внутрішньоросійського. А це близько $50 за тисячу кубометрів, що в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз ($258 за тисячу кубів), і в 8,5 раза менше за ціни "Газпрому" для інших клієнтів у далекому зарубіжжі ($420).

