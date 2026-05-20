Китайская дипломатия: Си Цзиньпин заставил Путина слушать "Лебединое озеро"

Продолжается визит Путина в Пекин и так как обе стороны чрезвычайно сдержанны, то журналисты обращают внимание даже на мельчайшие детали визита. И оказалось, что на банкете ему пришлось есть под мелодию Чайковского, которая имеет особое значение для лидеров Кремля.

Владимир Путин привез с собой в Китай целую делегацию, включая главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину. О чем договорились – судить пока рано, так как официально Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином "были чрезвычайно продуктивными и полезными". Но зато уже состоялся торжественный банкет, во время которого гостей угощали уткой по-пекински, как и Дональда Трампа, а также "Лебединым озером". Фокус собрал все, что известно.

Си Цзиньпин принял Путина в Золотом зале Большого зала народных собраний в Пекине, там же, где в прошлый четверг принимал приветственный банкет в честь президента США Дональда Трампа.

Відео дня

Подавали традиционные китайские блюда и мороженое. В винной карте — каберне совиньон Great Wall урожая 2009 года.

Но особое внимание привлекла музыкальна программа. В ней китайские мелодии перемежались классическими произведениями. И также оркестр играл мелодию из "Танца маленьких лебедей", самого известного эпизода масштабного балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Си Цзиньпин поставил Путину Чайковского Фото: ТАСС Кормили Путина, как Трампа Фото: ТАСС

Еще с советских времен данный балет, который хоть и является классическим произведением, но также имеет особое значение для лидеров Кремля, начиная от генсеков и заканчивая Путиным. Балет длится около трех часов и в СССР его обычно пускали в эфир по телевидению, если происходило что-то из ряда вон выходящее: траур по умершим генсекам ЦК КПСС, их похороны, и, главное – государственный переворот (путч) в России 1991 года.

В 2023 году рэпер Noize MC выпустил сингл "Кооператив "Лебединое озеро". Песня в названии и тексте отсылает к телепоказам балета как символу политических кризисов в СССР и обыгрывает кооператив "Озеро", связанный с окружением Владимира Путина.

Рэпер Noize MC выпустил сингл "Кооператив "Лебединое озеро"

Спустя два года Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал трек "запрещенной в России информацией", а за публичное исполнение песни арестовали нескольких уличных музыкантов.

Путин в Китае – что известно

Официально в РФ заявили, что Путиным и Си Цзиньпином "был подписан обширный пакет документов, включая заявление глав государств, в котором, без преувеличения, изложены наши общие подходы и направления работы практически во всех ключевых областях".

Путин заявил, что он и Си Цзиньпин поставили перед собой "новые, амбициозные цели качественного развития российско-китайского сотрудничества" и обещал "бесперебойно" экспортировать в КНР нефть, уголь и газ.

При этом Си Цзиньпин снова отказал Путину в новом контракте на российский газ. Очередной визит россиянина в Китай снова не принес долгожданных договоренностей о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

По проекту, который обсуждается более 10 лет и предполагает рост поставок газа в КНР до 100 млрд кубометров в год, остались несогласованные "нюансы", уклончиво сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Инсайдеры сообщают, что все дело в цене. Китай требует снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. А это около $50 за тысячу кубометров, что в 5 раз ниже, чем Пекин платит сейчас ($258 за тысячу кубов), и в 8,5 раза меньше цен "Газпрома" для других клиентов в дальнем зарубежье ($420).

Напомним, Фокус писал, что Си Цзиньпин и Путин обсуждали во время встречи в Пекине.

Мы также информировали, что президент США Дональд Трамп опроверг информацию о словах Си Цзиньпина относительно того, что Россия якобы может пожалеть о вторжении в Украину.