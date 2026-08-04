Таємний китайський курорт у стилі СРСР: де відпочиває Сі Цзіньпін (відео)

Цього літа деякі з найвпливовіших людей світу насолоджуватимуться сонцем на європейських курортах або вирушать до Азії. Але в Китаї, де від партійного керівництва вимагають подавати приклад патріотизму, популярним є курорт із "радянськими" будинками відпочинку.

Китайська політична еліта таємно вирушає до Бейдайхе. Це скромне приморське містечко, яке часто відвідують звичайні китайські сім’ї, розташоване приблизно за 300 кілометрів на схід від Пекіна, яке тривалий час було притулком для лідерів Комуністичної партії, пише CNN.

У Бейдайхе вілли розташовані поруч із китайськими санаторіями в радянському стилі

Щорічна відпустка керівників Китаю оповита таємницею — точно невідомо, якого саме дня вони прибудуть до міста, але заходи безпеки починають посилюватися на початку липня. Використання дронів заборонено, а відвідувачам не дозволяється здійснювати польоти на повітряних кулях або приватні прогулянки на човнах уздовж узбережжя.

Потім, десь на початку серпня, немов за командою, китайський лідер Сі Цзіньпін та деякі з його найближчих помічників зникають з поля зору громадськості.

Відео дня

Офіційних заяв не робиться, але, згідно з загальнодоступними даними, вище керівництво Китаю вирушає у відпустку, яка триває від 10 до 14 днів. У цей час вони, як правило, не з’являються на публіці, за винятком випадків, що вимагають рішення на національному рівні, таких як стихійні лиха.

Бейдайхе усіяне сірими віллами в радянському стилі, багато з яких прикрашені червоними вивісками з назвами на кшталт "робочий санаторій". Містом звиваються галькові доріжки, що ведуть до узбережжя з м’яким золотистим піском. На пляжі розставлені парасольки, а в ресторанах із неоновим підсвічуванням гостям, які сидять на простих білих пластикових стільцях, подають свіжі морепродукти.

Коли до Бейдайхе прибувають китайські лідери, у місті збільшується кількість поліцейських і військових Фото: Соцсети

Відома історикиня сучасного Китаю Рана Міттер зазначила, що стриманий вибір місця призначення відображає ширший посил Сі Цзіньпіна про те, що людина має виявляти покірність і скромність, усвідомлюючи свою роль у партії.

"Вони не хочуть, щоб складалося враження, ніби вони збираються в якесь шикарне місце, де можлива корупція. Поїздка на традиційний, скромний курорт — це хороший спосіб символізувати це, тоді як поїздка в п’ятизірковий готель на Хайнані або якийсь міжнародний готель у Карибському басейні навряд чи справить такий ефект", — зазначила Рана.

Курорт Бейдайхе став популярним серед китайських лідерів ще 2000 років тому

Щорічна літня поїздка партійних лідерів до Бейдайхе бере свій початок з 1953 року, коли батько-засновник комуністичного Китаю Мао Цзедун обрав це приморське місто як літнє місце роботи для вищих керівників.

Мао був відомий своєю любов’ю до плавання у відкритому морі. У ті часи кондиціонерів ще не існувало, і навіть вентилятори були рідкістю у спекотне пекінське літо.

Завдяки близькості до столиці, Бейдайхе став ідеальним місцем відпочинку для китайських лідерів. Саме тут у 1958 році Мао прийняв рішення мобілізувати всю країну для досягнення цілей щодо збільшення обсягів виробництва. Ця зустріч зрештою призвела до катастрофи "Великого стрибка", який став причиною загибелі мільйонів людей від голоду.

Поїздки до Бейдайхе були призупинені на час десятирічної Культурної революції, що настала після цього, але відновилися після смерті Мао в 1976 році. Ден Сяопін, верховний лідер Китаю після Мао, був відомий тим, що возив свою сім’ю до цього міста на відпочинок. Ден також відкрив Бейдайхе для іноземних туристів у 1980-х роках, оскільки Китай гостро потребував іноземної валюти.

Сі Цзіньпін не публікує фотографій зі своєї відпустки, але відомо, що щороку голова його адміністрації Цай Цзі приймає у Бейдайхе понад три десятки найвидатніших китайських вчених для обговорення національних пріоритетів, таких як штучний інтелект.

Бейдайхе відомий вже 2000 років як курорт для політичної еліти

Мао та його послідовники обрали Бейдайхе ще й тому, що це місце здавна асоціюється з владою. Згідно з історичними записами, перший імператор Китаю, Цинь Шихуан, проїжджав через цей район у 221 році до нашої ери у пошуках міфічного острова, де, як вважалося, безсмертні володіли еліксиром вічного життя.

Місто перетворилося на сучасний туристичний центр у 1898 році, коли уряд династії Цін відкрив розташоване неподалік Цінхуандао як договірний порт і офіційно оголосив Бейдайхе літньою резиденцією, де китайцям та іноземцям було дозволено жити пліч-о-пліч. Перший путівник по Бейдайхе з’явився у 1921 році.

У міру зростання репутації курорт став улюбленим місцем відпочинку політичної еліти. На початку XX століття високопоставлені чиновники з правлячої на той час партії Гоміньдан та іноземні дипломати, які працювали в Китаї, збудували літні вілли вздовж його узбережжя.

Після перемоги комуністів у громадянській війні в Китаї 1949 року партійне керівництво зайняло порожні вілли та створило санаторії для поранених солдатів і центри відпочинку для високопоставлених лідерів.

Таємний курорт Китаю — де відпочивав Мао Цзедун

Відомо, що Мао мешкав у віллах № 1 та 99. Кажуть, що йому так подобався Бейдайхе, що він часто залишався там довше, ніж було заплановано, що спонукало інших високопоставлених керівників та урядових чиновників наслідувати його приклад.

Мао Цзедун зробив Бейдайхе популярним як курорт для еліти Китаю Фото: Wikipedia

Серед численних відокремлених вілл у Бейдайхе розташована колишня літня резиденція Лінь Бяо, військового маршала, який колись став обраним спадкоємцем Мао. Вважається, що він втік із вілли № 96 у Бейдайхе після того, як йому не вдалося повалити Мао, а потім загинув у авіакатастрофі 1971 року. Справжня причина його смерті досі невідома.

Джонні Ерлінг, німецький журналіст на пенсії, який пропрацював у Китаї близько сорока років, розповів, що з 1980-х до 2019 року неодноразово відвідував Бейдайхе, щоб краще зрозуміти китайську політичну еліту.

"Китайська політика — це велика чорна скринька, і Бейдайхе — одна з символічних назв цієї скриньки. Адже ніхто точно не знає, що насправді відбувається, але всі щось знають", — сказав він.

За його словами, під час численних візитів до Бейдайхе поліція попереджала його триматися подалі.

"Коли я приїхав туди у 2018 році, поліція вже була на пляжі, вдаючи, ніби просто купається", — пожартував він.

Ерлінг заявив, що коли кілька років тому він наблизився до району, де, як вважається, розташовувався комплекс будівель керівництва, заходи безпеки "посилилися".

"Скрізь я бачив, як ці охоронці спілкувалися по раціях: "Йде іноземець! Йде іноземець!" — розповів він. Але зазначив, що загалом цей таємничий курорт китайської політичної еліти справляє враження звичайного містечка на березі моря з дещо застарілою інфраструктурою.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що: