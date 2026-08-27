"Боснийский мясник" Ратко Младич умер в тюрьме: генерал руководил резней в Сребренице

Генерал армии Республики Сербской и один из лидеров сербов во время распада Югославии обвинялся в геноциде во время осады Сараева, а также в многочисленных военных преступлениях, за что он получил прозвище "Боснийский мясник" и "Палач Сребреницы". Ему было 85 лет.

Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению. Его арест и выдача Гаагскому трибуналу были одним из условий вступления Сербии в Евросоюз. Младич болел в последнее время, его семья и сербское правительство добивались его освобождения, но его оставили в тюрьме, сообщает Informer.

Ратко Младич был арестован в Сербии 26 мая 2011 года, а пять дней спустя переведен в следственный изолятор ООН в Гааге. В первой инстанции, в 2017 году, он был приговорен к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны.

8 июня 2021 года Апелляционная палата оставила в силе его обвинительный приговор и наказание.

Відео дня

В прошлом году трибунал ООН по военным преступлениям отклонил просьбу Младича о его срочном освобождении в Сербию по состоянию здоровья. В своем решении суд заявил, что состояние Младича, хотя и неопределенное, стабильное, и что обращение с ним в тюрьме в Гааге соответствует приемлемым стандартам.

Генерал Ратко Младич – что о нем известно

Ратко Младич был признан виновным в организации массового убийства более 7000 мужчин и мальчиков-мусульман в Сребренице в 1995 году.

Младич также был признан Международным трибуналом по бывшей Югославии ответственным за осаду и бомбардировку боснийской столицы Сараево — преступление против человечности, которое, по данным международного суда, привело к гибели 4548 боснийских солдат и 4954 мирных жителей. По оценкам, во время осады также получили ранения около 50 000 человек.

Международный трибунал по бывшей Югославии установил, что президент Боснии и Герцеговины, государства с сербским большинством населения, Радован Караджич, в военное время определял политику, которая привела к актам геноцида и преступлениям против человечности, в то время как Младич, его главный военачальник, осуществлял эти планы.

Младичу и Караджичу было поручено руководить операциями, направленными на этническую чистку Боснии от несербов посредством пыток, запугивания, принудительного выселения населения и массовых убийств.

Младич, которого сербские националисты и многие боснийские сербы считают героем, командовал боснийско-сербскими войсками во время Боснийской войны 1992-1995 годов, конфликта, в котором погибло более 100 000 человек.

Международный трибунал по бывшей Югославии установил, что когда Сребреница пала под натиском боснийских сербских сил в июле 1995 года, Младич отдал прямой приказ арестовывать, пытать и казнить мужчин и мальчиков-мусульман, пытавшихся бежать из этого района. Еще около 36 тысяч женщин и детей были депортированы из города и автобусами перевезены в Кладань.

Резня в Сребренице

Стоит отметить, что Младич собирался устроить резню в соседнем мусульманском анклаве Жепа, где 10 тысяч боснийских мусульман находились под защитой миротворцев 240 украинского батальона. Украинский полковник Николай Верхогляд сумел договориться об эвакуации мусульман и фактически спасти их от гибели. Украинские миротворцы также покинули Жепу без потерь.

Было установлено, что после Младич пытался скрыть доказательства резни в Сребренице, перезахоронив тела жертв.

Резня в Сребренице была тем более шокирующей, что город был объявлен Организацией Объединенных Наций убежищем для беженцев, спасающихся от войны в других частях Боснии и Герцеговины.

Ратко Младич устроил резню в Сребренице

Трибунал установил, что Младич руководил осадой Сараево, которая началась в апреле 1992 года и продолжалась более трех лет.

Караджич был признан виновным в геноциде в 2016 году, включая резню в Сребренице, и приговорен к 40 годам лишения свободы. Его апелляция на приговор была отклонена в марте 2019 года, и срок его заключения был увеличен до пожизненного заключения. А Младичу удавалось избегать плена в течение 16 лет благодаря помощи сербских военных, своих союзников по войне и своей семьи.

Он был арестован в мае 2011 года в деревне Лазарево, недалеко от города Зренянин на севере Сербии, после того, как в полицию поступило анонимное сообщение от человека, видевшего человека, похожего на Младича.

С самого начала судебного процесса в мае 2012 года Младич заявлял о своей невиновности. В какой-то момент в начале процесса Младич показал жест, имитирующий перерезание горла, в сторону матери одной из жертв резни в Сребренице.

Ратко Младич на суде все отрицал

Семьи, потерявшие близких в результате резни в Сребренице, заявили, что Младич не понес адекватного наказания.

"Даже если он проживет 1000 жизней и будет 1000 раз приговорен к пожизненному заключению, справедливость все равно не восторжествует", — сказала Айша Умирович, потерявшая 42 родственника во время геноцида в Сребренице, накануне вынесения приговора.

Вердикт по делу Младича стал последним, вынесенным трибуналом, созданным в Гааге в 1993 году для преследования преступлений, совершенных во время балканских войн начала 1990-х годов.

Младич родился 12 марта 1942 года в Калиновике, в тогдашнем Независимом государстве Хорватия — марионеточном государстве нацистской Германии во время Второй мировой войны. Будучи членом Союза коммунистов Югославии, Младич начал свою карьеру в Югославской народной армии в 1965 году. Он получил известность во время балканских войн, вспыхнувших после распада Федеративной Республики Югославия. Для многих сербов он до сих пор является героем.

Напомним, сейчас в Италии расследуют дело о "сафари на людей" в Сараево. Оказалось, что итальянские аристократы и богачи приезжали стрелять по беззащитным людям в осаде.

Также президента Сербии, Александра Вучича, обвиняют в том, что он принимал участие в "охоте на людей". Сам он все отрицает.