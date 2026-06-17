Итальянский дворянин находится под следствием из-за "сафари на людей" в Сараево

По утверждению прокуратуры, состоятельные иностранцы платили за то, чтобы во время конфликта в Боснии расстреливать мирних жителей из снайперских винтовок с холмов, окружавших город. Сараево находилось в осаде почти четыре года, за это время около 60 000 человек погибли или получили ранения.

Итальянский аристократ — один из нескольких человек, в отношении которых ведется расследование по факту убийства мирных жителей в Сараево в период боснийской войны. Известно, что он дворянин из Милана, которому пока не предъявлены никакие обвинения, но он находится под следствием прокуратуры и будет допрошен. Его обвиняют в том, что он платил за расстрел мирных жителей во время конфликта 30 лет назад, пишет Telegraph.

Оказалось, что в Сараево приезжали состоятельные иностранцы

Дворянин из Милана – один из как минимум пяти итальянцев, находящихся под следствием по подозрению в участии в "сафари на людей" во время осады Сараево с 1992 по 1995 год.

Утверждается, что десятки состоятельных иностранцев из Европы и России платили за возможность "охотиться" на людей.

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17 июня итальянская полиция изъяла глушитель, фотографии и документы из дома еще одного подозреваемого, 64-летнего итальянца, проживающего недалеко от Алессандрии. Эксперты анализируют глушитель, чтобы выяснить, совместим ли он с оружием, используемым в Боснии.

Бывшая жена подозреваемого рассказала прокурорам, что ему раньше снились кошмары об убийстве мирных жителей.

"Когда мы жили вместе, однажды вечером, после просмотра военного фильма, ему приснился кошмар, и он резко проснулся, случайно ударив меня. Он сказал мне, что ему снятся такие кошмары, потому что в прошлом он убивал людей во время войны в Боснии в 90-х годах", — рассказала женщина.

По ее словам, ее бывший муж вспоминал, что летел из Милана с другими "охотниками на людей", чтобы провести выходные, стреляя в жителей Сараево. А потом стал проводить там все больше времени "стреляя в мусульман".

Женщина заявила, что у ее бывшего мужа была фотография, на которой он изображен в военной форме, которая "не являлась обычной формой". У него также был письменный пропуск, на языке, который она не понимала, благодаря которому он мог передвигаться по зоне боевых действий.

Она сказала: "На обратной стороне этого перевала были отметки, соответствующие числу людей, погибших во время боев. Там были круги и линии, своего рода подсчет".

Россияне и итальянцы приезжали убивать людей в Сараево Фото: Радио Свобода

Сейчас следователи составляют профили предполагаемых преступников. Еще один из них – это член городского совета Генуи. Он отрицает, что участвовал в "сафари на людей" в Сараево, но признал, что воевал на стороне сербских военизированных формирований. Он также рассказал следователям, что восхищался фашистским движением Италии.

Остальные подозреваемые — 80-летний бывший водитель грузовика из Порденоне, 64-летний бизнесмен из Брианцы и мужчина из Тосканы. Утверждается, что эти мужчины, большинство из которых придерживались крайне правых политических взглядов, встречались в северо-восточном городе Триесте, а затем отправлялись в Сараево. Следователи составили психологический профиль этих мужчин, утверждая, что они страдали "психопатией" и были лишены "эмпатии, раскаяния или чувства ответственности".

Мировые судьи в Италии, Бельгии и Австрии расследуют обвинения в организации "сафари на людей". В конце этого месяца они должны встретиться в Евроюсте, агентстве ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, в Гааге, чтобы обсудить свои выводы.

Напомним, утверждения о том, что в охоте на людей принимали участие состоятельные иностранцы, прозвучали в документальном фильме 2022 года "Сараевское сафари" словенского режиссера Мирана Зупанича. Итальянский журналист Эцио Гаваццени начал расследование предполагаемой роли итальянцев. Это привело к тому, что в прошлом году прокуратура Милана начала расследование.

Также президента Сербии, Александра Вучича, обвиняют в том, что он принимал участие в "охоте на людей". Сам он все отрицает.