Італійський дворянин перебуває під слідством через "сафарі на людей" у Сараєво

За твердженням прокуратури, заможні іноземці платили за те, щоб під час конфлікту в Боснії розстрілювати мирних жителів зі снайперських гвинтівок з пагорбів, що оточували місто. Сараєво перебувало в облозі майже чотири роки, за цей час близько 60 000 осіб загинули або отримали поранення.

Італійський аристократ — одна з кількох осіб, щодо яких ведеться розслідування за фактом вбивства мирних жителів у Сараєво під час боснійської війни. Відомо, що він — дворянин із Мілана, якому поки що не висунуто жодних звинувачень, але він перебуває під слідством прокуратури і буде допитаний. Його звинувачують у тому, що він платив за розстріл мирних жителів під час конфлікту 30 років тому, пише Telegraph.

Виявилося, що до Сараєво приїжджали заможні іноземці

Дворянин із Мілана — один із щонайменше п’яти італійців, щодо яких ведеться слідство за підозрою в участі в "сафарі на людей" під час облоги Сараєво у 1992–1995 роках.

Стверджується, що десятки заможних іноземців із Європи та Росії платили за можливість "полювати" на людей.

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17 червня італійська поліція вилучила глушник, фотографії та документи з будинку ще одного підозрюваного — 64-річного італійця, який мешкає неподалік від Алессандрії. Експерти аналізують глушник, щоб з’ясувати, чи сумісний він зі зброєю, що використовувалася в Боснії.

Колишня дружина підозрюваного розповіла прокурорам, що раніше йому снилися кошмари про вбивство мирних жителів.

"Коли ми жили разом, одного вечора, після перегляду військового фільму, йому наснився кошмар, і він різко прокинувся, випадково вдаривши мене. Він сказав мені, що йому сняться такі кошмари, бо в минулому він вбивав людей під час війни в Боснії в 90-х роках", — розповіла жінка.

За її словами, її колишній чоловік згадував, що летів із Мілана разом з іншими "мисливцями на людей", щоб провести вихідні, стріляючи в мешканців Сараєво. А потім почав проводити там дедалі більше часу, "стріляючи в мусульман".

Жінка заявила, що у її колишнього чоловіка була фотографія, на якій він зображений у військовій формі, яка "не була звичайною формою". У нього також був письмовий пропуск мовою, якої вона не розуміла, завдяки якому він міг пересуватися зоною бойових дій.

Вона сказала: "На зворотному боці цього перевалу були позначки, що відповідали кількості людей, які загинули під час боїв. Там були кола та лінії — своєрідний підрахунок".

Росіяни та італійці приїжджали в Сараєво, щоб вбивати людей Фото: Радіо Свобода

Наразі слідчі складають профілі ймовірних злочинців. Ще один із них — член міської ради Генуї. Він заперечує, що брав участь у "сафарі на людей" у Сараєво, але визнав, що воював на боці сербських воєнізованих формувань. Він також розповів слідчим, що захоплювався фашистським рухом Італії.

Решта підозрюваних — 80-річний колишній водій вантажівки з Порденоне, 64-річний бізнесмен із Бріанци та чоловік із Тоскани. Стверджується, що ці чоловіки, більшість із яких дотримувалися ультраправих політичних поглядів, зустрічалися в північно-східному місті Трієсті, а потім вирушали до Сараєво. Слідчі склали психологічний профіль цих чоловіків, стверджуючи, що вони страждали на "психопатію" і були позбавлені "емпатії, каяття чи почуття відповідальності".

Мирові судді в Італії, Бельгії та Австрії розслідують звинувачення в організації "сафарі на людей". Наприкінці цього місяця вони мають зустрітися в Євроюсті, агентстві ЄС зі співпраці у сфері кримінального правосуддя, у Гаазі, щоб обговорити свої висновки.

Нагадаємо, що твердження про те, що в полюванні на людей брали участь заможні іноземці, пролунали в документальному фільмі 2022 року "Сараєвське сафарі" словенського режисера Мірана Зупаніча. Італійський журналіст Еціо Гаваццені розпочав розслідування щодо ймовірної ролі італійців. Це призвело до того, що минулого року прокуратура Мілана розпочала розслідування.

Також президента Сербії Олександра Вучича звинувачують у тому, що він брав участь у "полюванні на людей". Сам він усе заперечує.