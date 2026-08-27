Трамп переименовал озеро Онтарио и хочет назвать Тихий океан в честь США

Президент США после объявления торговой войны Канаде возмутился, что озеро Онтарио, которое расположено на границе, называется так, как называется. И переименовал его в озеро Америки в одностороннем порядке.

Новое название озера Онтарио, по мнению Дональда Трампа, это озеро Америка. Онтарио – это также название провинции Канады. Тут находится столица Оттава и Ниагарский водопад. Название Онтарио – ирокезское. Значит "много воды".

Президент США переименовал озеро Онтарио

Президент США Дональд Трамп даже подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.

"Это простой, но важный исполнительный указ. Он предписывает Министерству внутренних дел обновить информацию о географических названиях, чтобы отразить тот факт, что озеро, ранее известное как озеро Онтарио, отныне будет называться озером Америка. Это озеро, большая часть воды которого находится на территории Соединенных Штатов. Самые глубокие части озера расположены на территории США. Поэтому это будет означать, что это американское озеро", — заявил Трамп.

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Но президент США считает, что этого мало и теперь он будет переименовывать океаны.

"Как вы знаете, мы взяли то, что называлось Мексиканским заливом. Мы изменили его название, и теперь это обычное название — Американский залив. Так что, если подумать, у нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океанов. Возможно, мы изменим оба", — сообщил глава Белого дома.

Этот шаг предпринят после того, как торговые переговоры между США и Канадой провалились в конце прошлой недели, и США ввели новые 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму 20 млрд долларов (28 млрд канадских долларов). Канада введет ответные пошлины в размере "доллар за доллар" в следующем месяце.

В условиях торгового спора Трамп неоднократно публиковал в социальных сетях угрозы переименовать озеро, одно из пяти Великих озер, расположенных между США и Канадой.

Когда Трамп занял Белый дом в 2025 году, он подписал аналогичный указ, изменивший название Мексиканского залива на залив Америки. Мексика отвергла это изменение названия, утверждая, что ни одна страна не может переименовывать общий международный водный объект.

Ранее на этой неделе канадские официальные лица отвергли идею изменения названия, и министр промышленности Мелани Жоли заявила: "Мы всегда будем называть его озером Онтарио".

Подписывая указ в Овальном кабинете, Трамп заявил, что это не прямое послание Канаде, а скорее утверждение, что северный сосед Америки "уже давно обманывает нас в торговле", а США якобы "бесплатно" защищают Канаду.

Напомним, Мексика подала в суд на Google за изменение названия Мексиканского залива на "Залив Америки" для пользователей Google Maps в Соединенных Штатах.

Решение Дональда Трампа дать новое название Мексиканскому заливу вызвало бурю негодования в Мексике. Клаудия Шейнбаум в ответ предложила называть Соединенные Штаты "Amеrica Mexicana" — то есть "Мексиканской Америкой", и показала карту до 1848 года, где используется это название.