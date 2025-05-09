Мексика подала в суд на Google: в чем причина

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что иск был подан после того, как американские законодатели проголосовали за изменение названия с Мексиканского залива на "Залив Америки".

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Об этом пишет The Guardian.

Мексика подала в суд на Google за изменение названия Мексиканского залива на "Залив Америки" для пользователей Google Maps в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив Фото: Karoline Leavitt/X

"Иск уже подан", — заявила Клаудия Шейнбаум на своей утренней пресс-конференции.

8 мая республиканцы в Палате представителей одобрили законопроект, закрепляющий политику Дональда Трампа по переименованию Мексиканского залива в "Залив Америки".

Мера была предложена депутатом правого крыла из Джорджии Марджори Тейлор Гринв итоге все демократы выступили против, а почти все республиканцы, за исключением представителя Небраски Дона Бэкона, проголосовали "за".

Законопроект сделает изменение названия официальным для федеральных агентств, но вряд ли он привлечет необходимую поддержку демократов для принятия в Сенате. Даже если бы это произошло, другие страны не обязаны использовать новое название.

В феврале Шейнбаум предупредила Google, которая является частью технологического гиганта Alphabet, что она рассматривает возможность подачи судебного иска, если компания не отменит свое решение.

Ее правительство утверждает, что указ Трампа по этому вопросу применяется только к части континентального шельфа, принадлежащей Соединенным Штатам.

"Все, чего мы хотим, — это чтобы указ правительства США был соблюден. Правительство США называет Заливом Америка только часть континентального шельфа США, а не весь залив, поскольку у него нет полномочий давать название всему заливу", — добавила президент Мексики.

Напомним, решение Дональда Трампа дать новое название Мексиканскому заливу вызвало бурю негодования в Мексике. Клаудия Шейнбаум в ответ предложила называть Соединенные Штаты "Amеrica Mexicana" — то есть "Мексиканской Америкой", и показала карту до 1848 года, где используется это название.

Клаудия Шейнбаум предложила переименовать США Фото: Скриншот

После Дональд Трамп заявил, что Мексика якобы "ворует" у США воду, из-за чего страдают фермеры Техаса.