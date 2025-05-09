Мексика подала в суд на Google: у чому причина

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що позов було подано після того, як американські законодавці проголосували за зміну назви з Мексиканської затоки на "Затоку Америки".

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Про це пише The Guardian.

Мексика подала до суду на Google за зміну назви Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів Google Maps у Сполучених Штатах.

Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку Фото: Karoline Leavitt/X

"Позов уже подано", — заявила Клаудія Шейнбаум на своїй ранковій пресконференції.

8 травня республіканці в Палаті представників схвалили законопроєкт, що закріплює політику Дональда Трампа щодо перейменування Мексиканської затоки на "Затоку Америки".

Захід був запропонований депутатом правого крила з Джорджії Марджорі Тейлор Грін, у підсумку всі демократи виступили проти, а майже всі республіканці, за винятком представника Небраски Дона Бекона, проголосували "за".

Законопроєкт зробить зміну назви офіційною для федеральних агентств, але навряд чи він приверне необхідну підтримку демократів для ухвалення в Сенаті. Навіть якби це сталося, інші країни не зобов'язані використовувати нову назву.

У лютому Шейнбаум попередила Google, яка є частиною технологічного гіганта Alphabet, що вона розглядає можливість подання судового позову, якщо компанія не скасує своє рішення.

Її уряд стверджує, що указ Трампа з цього питання застосовується тільки до частини континентального шельфу, що належить Сполученим Штатам.

"Усе, чого ми хочемо, — це щоб указу уряду США було дотримано. Уряд США називає Затокою Америка тільки частину континентального шельфу США, а не всю затоку, оскільки в нього немає повноважень давати назву всій затоці", — додала президент Мексики.

Нагадаємо, рішення Дональда Трампа дати нову назву Мексиканській затоці викликало бурю обурення в Мексиці. Клаудія Шейнбаум у відповідь запропонувала називати Сполучені Штати "Amеrica Mexicana" — тобто "Мексиканською Америкою", і показала карту до 1848 року, де використовується ця назва.

Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати США Фото: Скриншот

Після Дональд Трамп заявив, що Мексика нібито "краде" у США воду, через що страждають фермери Техасу.