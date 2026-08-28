У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно

В Черном море загорелось и затонуло торговое судно PROGRESS IV, которое курсировало под флагом Доминиканской Республики. Перед этим по нем был совершен неизвестный удар.

Инцидент произошел вечером 27 августа в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от города Сент-Джордж. Об этом сообщило румынское издание Informat.

Пограничная служба береговой охраны получила сообщение примерно в 19:00 и оперативно вмешалась. Президент страны Никушор Дан также прокомментировал инцидент, заявив, что все члены экипажа были спасены. В своем заявлении он подчеркнул, что инцидент произошел в территориальных водах Румынии.

"Судно подверглось удару и, судя по всему, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему это сделал; будет проведено расследование, и не стоит делать поспешных выводов", — заявил глава Румынии.

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Сообщается, что на борту находились 12 членов экипажа. Все они были спасены живыми, однако один моряк получил травмы.

"Поисково-спасательная операция проводилась в сложных условиях, высота волн составляла примерно 2,5 метра, но оперативное вмешательство пограничников, координировавших действия двух судов ARSVOM и торгового судна, обеспечило спасение всех людей, находившихся в опасности", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Румынские власти призвали воздержаться от спекуляций по этому поводу.

Стоит отметить, что это не первый инцидент у берегов Румынии за последнее время. Недавно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируце сообщил, что Румыния уничтожила два неизвестных дрона вблизи своего газового проекта "Neptun Deep" в Черном море.

Кроме того, в начале августа в Болгарии, недалеко от границы с Румынией, взорвался неизвестный беспилотник.