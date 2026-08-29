Исландия хочет вступить в ЕС: что повлияло на решение

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но потом процесс был приостановлен. Сейчас, из-за угроз со стороны РФ и Дональда Трампа, который хочет получить Гренландию, процесс собираются возобновить.

Впрочем, сейчас решение должны принять сами исландцы. Сегодня, 29 августа, проходит референдум за возобновление переговоров о членстве в Европейском союзе. Мнения островитян разделились после нескольких месяцев дебатов, посвященных стоимости жизни, безопасности и контролю над рыболовными водами, пишет Reuters.

Исход выборов предсказать сложно. Опрос Gallup, проведенный в пятницу, показал, что незначительное большинство выступает против возобновления переговоров, что несколько изменило результаты по сравнению с предыдущими опросами, указывавшими на небольшое преимущество сторонников переговоров.

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Сторонники присоединения к блоку утверждают, что это может снизить высокие процентные ставки и обеспечить большую безопасность в мире, нестабильном из-за войны на Украине и угроз президента США Дональда Трампа в отношении другого арктического острова, Гренландии .

Противники членства в ЕС утверждают, что это поставит под угрозу суверенитет острова и его рыболовные воды.

Если избиратели скажут "да", это откроет путь к переговорам с Брюсселем. Исландии придется провести второй референдум, вероятно, через несколько лет, о том, следует ли ей действительно присоединиться.

"Я думаю, что Исландии будет лучше вне ЕС. Для такой страны, как наша, с нашей небольшой экономикой, очень важно сохранять свой суверенитет и не передавать ЕС больше власти, чем нам пришлось бы передать", — заявила бывший премьер-министр Катрин Якобсдоттир журналистам после выступления на предвыборном мероприятии против членства в ЕС в Рейкьявике на этой неделе.

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, в разгар финансового кризиса, который особенно сильно ударил по небольшой и уязвимой экономике страны. Переговоры завершились в 2013 году, когда евроскептическое правительство приостановило процесс.

Возобновление геополитической нестабильности придало новую актуальность вопросу, который исландцы периодически обсуждают на протяжении десятилетий.

Министр иностранных дел Торгердур Гуннарсдоттир, которая выступает за вступление в ЕС, поддерживала положительный ответ, заявила агентству на прошлой неделе, что субботнее голосование сводится к простому вопросу: может ли Исландия по-прежнему оставаться в стороне в мире, где рушатся старые устои?

"Международный порядок, который десятилетиями обеспечивал нашу безопасность и процветание, находится под серьезным давлением. В такие времена малым странам необходимо тщательно обдумать свою позицию и то, кто их поддерживает", — сказала она.

Внутри Исландии дискуссии в большей степени сосредоточены на процентных ставках, правах на рыболовство и стоимости жизни, чем на вопросах безопасности.

Исландия борется с постоянно высокой инфляцией и процентными ставками, которые делают ипотечные кредиты непомерно дорогими, и сторонники положительного голосования говорят, что членство в ЕС и, возможно, принятие евро могут принести некоторое облегчение. Ставка центрального банка Исландии составляет 8,00%, против 2,25% в Европейском центральном банке.

Согласно правилам ЕС, квоты на рыболовство, помимо прочего, основываются на исторических моделях рыболовства. Некоторые чиновники утверждают, что это позволит Исландии сохранить контроль над своими водами, поскольку ни одна страна ЕС не занималась там рыболовством на протяжении десятилетий.

В служебной записке министерства иностранных дел прогнозируется, что переговоры о вступлении могут начаться к концу 2026 года и продлятся от 18 до 24 месяцев, если субботнее голосование будет благоприятствовать возобновлению переговоров.

В Исландии также должны состояться всеобщие выборы к ноябрю 2028 года, что добавит еще один слой политической неопределенности к любому графику переговоров, который затянется на этот период.

Напомним, недавно Дональд Трамп снова заговорил о том, что Гренландию должны контролировать США.

Также администрация президента Дональда Трампа заявила накануне саммита НАТО в Анкаре, что союзники должны "немедленно" увеличить расходы на оборону. В противном случае их "ожидают последствия", отмечают официальные лица из США.