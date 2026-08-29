В Непале начали массово хоронить неопознанные тела после наводнения: счет идет на сотни

29 августа власти непальского района Читван начали захоронение 229 неопознанных тел из-за риска для здоровья населения, связанного с разложением останков, после разрушительного наводнения в Расуве.

Районный комитет безопасности сообщил, что на данный момент из зоны бедствия извлечено 233 тела, из которых опознаны только четыре, пишет NST Online.

По информации СМИ, тела и человеческие останки, извлеченные из берегов реки и хранящиеся в различных учреждениях, разложились до такой степени, что визуальная идентификация стала невозможной.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что дальнейшее разложение и неприятный запах от останков могут увеличить риск инфекций и вспышек заболеваний.

Изучив ситуацию, комитет принял решение захоронить все неопознанные и невостребованные тела в соответствии с Директивой об управлении неопознанными и невостребованными телами (первая поправка) от 2026 года в качестве экстренной меры для предотвращения дальнейшего разложения и обеспечения их безопасного, достойного и законного захоронения.

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Перед захоронением со всех тел возьмут образцы ДНК.

Анил Тапа, инспектор полиции Читвана, сообщил, что каждому телу был присвоен уникальный идентификационный номер, к которому прикреплена бирка на стальной пластине, чтобы родственники могли эксгумировать останки после подтверждения совпадения ДНК.

Тем временем правительство Непала запросило "конкретную и специализированную помощь" у соседних стран для проведения поисково-спасательных работ, сообщает The Guardian.

Это включает помощь в вскрытии туннелей, где заблокированы люди, технологии, которые могут помочь найти выживших в пострадавших районах, быструю судебно-медицинскую экспертизу и анализ ДНК, а также морги для надлежащего хранения тел.

Из Индии мобилизована специализированная группа технической разведки из 11 человек для спасения из туннелей, а также ожидается, что группа спасения из туннелей из Китая прибудет в ближайшее время".

Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями информирует, что число погибших в Непале, которое возросло до 669. С учетом семи человек, подтвержденных как погибшие в Тибете, где информация находится под строгим контролем китайских властей, общее число погибших в результате катастрофы достигло 676. Количество пропавших без вести увеличилось и сейчас составляет почти 3000 человек: 2426 — в Непале и 554 — в Тибете.

Согласно предварительным исследованиям ученых, причиной наводнения, вероятно, стал отколовшийся огромный кусок ледника, временно перекрывший реку. По их мнению, это могло привести к тому, что скопившаяся вода с огромной силой хлынула вниз по течению несколько часов спустя. А ледник откололся из-за короткого землетрясения 5,2 балла.

Напомним, в Непале пропала семья из четырех миллионеров, которые проживали в графстве Суррей, Великобритания, включая обладательницу титула "Миссис Индия Великобритания". Всего пропавшими без вести считаются 33 туриста из Британии.

Также сообщалось, что среди пропавших без вести в Непале – 56 украинцев. Всего во время потопа пропали сотни иностранцев из 31 страны.