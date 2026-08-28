Наводнение в Непале: 56 украинцев до сих пор не выходят на связь, в МИД сообщили новые подробности

По состоянию на 28 августа связь с 56 украинцами, пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале, установить не удалось. В списках погибших и раненых граждан Украины их нет.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в комментарии журналистам, передает "Украинская правда" со ссылкой на Nepal News и данные полиции Непала.

"Число граждан Украины, с которыми не удается установить связь, остаётся неизменным: 56. Это две туристические группы из 48 и 7 человек, а также одна украинка в составе иностранной туристической группы. Поисково-спасательные операции продолжаются. На данный момент в списках погибших и раненых украинцев нет", — сообщили в МИД.

Украинские консулы поддерживают связь с непальскими спасательными службами, иностранными дипломатами, туроператорами и родственниками граждан Украины. Кроме того, дипломаты провели оперативные встречи с представителями непальских государственных органов, менеджером отеля, в котором находилась одна из групп украинцев, и организатором тура.

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Поиски затрудняются масштабами разрушений, ограниченным доступом к горным районам и риском повторных оползней. Правительство Непала создало при МИД Группу экстренного реагирования для координации поисково-спасательных работ.

По данным полиции Непала, по состоянию на 28 августа в результате внезапного наводнения, начавшегося в Расуве, погибли 489 человек. Еще 2381 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 644 иностранца, в том числе граждане Украины.

Катастрофа в Непале — наводнение могло быть вызвано несколькими факторами

По данным ООН, к 2023 году заснеженные горы Непала потеряли почти треть льда за 30 лет из-за глобального потепления.

В течение последнего десятилетия ледники Непала таяли на 65 % быстрее, чем в предыдущий период. Страна расположена между Индией и Китаем, которые являются одними из крупнейших источников выбросов углекислого газа.

Геолог Дэн Шугар, доцент Университета Калгари, заявил, что спутниковые снимки свидетельствуют о значительном таянии снега за 24 часа до катастрофы. По его словам, часть большого ледника могла отколоться и обрушиться в долину, а землетрясение, вероятно, ускорило этот процесс.

После этого поток воды и льда понесся вниз по склонам, увлекая за собой камни и деревья, а впоследствии — обломки домов, мосты, грязь и автомобили.

Международный центр комплексного развития горных районов отмечает, что в регионе Гиндукуш-Гималаи участились и усилились наводнения, оползни, лавины и засухи. Организация также предупреждает о серьёзных рисках, связанных с быстрыми изменениями водных, земельных и воздушных ресурсов.

Напомним, "Фокус" уже сообщал о катастрофе в Непале. На видео видно, как потоки воды и грунта за несколько минут уничтожили целые деревни.

Ранее мы также сообщали, что в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков у побережья восточной Индонезии в августе погибли не менее 47 человек.