Катастрофическое наводнение в Непале: 53 украинца не выходят на связь, — МИД (видео)

МИД пока не располагает данными о погибших или пострадавших украинцах в Непале. Дипломаты проверяют сообщения о возможном исчезновении двух граждан. Также известно, что не выходит на связь туристическая группа из 46 украинцев. Всего пропавшими без вести считаются почти 500 иностранцев, а число погибших растет.

На данный момент нет информации о том, есть ли украинцы среди погибших или раненых. Однако 53 украинца пока не выходят на связь. Об этом сообщили в МИД в комментарии журналистам, передает УНН.

Посольства Украины в Индии и Китае оперативно направили запросы о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших в результате оползней на границе между Тибетом и Непалом. Оползни были вызваны землетрясением в Гималаях.

"На данный момент информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших нет. На данный момент на горячие линии МИД поступило два обращения: одно — о возможном исчезновении гражданки Украины в указанном районе, второе — о потере связи с гражданином Украины. Оба обращения оперативно обрабатываются", — сообщили в МИД.

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Впоследствии в МИД сообщили, что поступило обращение о том, что утром в зоне стихийного бедствия пропала группа туристов из 46 граждан Украины. Всего, по данным туристической полиции Непала, без вести пропали 53 украинца.

Дипломаты сообщили, что МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР следят за развитием ситуации и разрабатывают соответствующие рекомендации для граждан Украины в регионе, которые будут размещены на веб-ресурсах дипломатических учреждений.

Наводнения на границе Непала и Китая — число жертв растет

В Непале в результате внезапного наводнения, вызванного землетрясением магнитудой 4,4 балла в горах, погибли десятки людей, сотни пропали без вести. Сообщается, что в Непале погибли 157 человек, трое — в Тибете.

Власти Непала сообщили о 484 пропавших без вести туристах, среди которых 391 иностранец и 93 гражданина Непала. Сунил Шарма, представитель туристического совета, заявил, что 133 человека были из Индии и совершали паломничество к горе Кайлаш в Тибете, священному месту для индуистов. Также без вести пропали 47 человек из США, 34 из Австралии, 33 из Великобритании и 24 из Канады.

Катастрофа в Непале — наводнение было вызвано рядом факторов

По данным Организации Объединенных Наций, в 2023 году заснеженные горы Непала потеряли почти треть своего льда всего за 30 лет из-за глобального потепления.

Наводнение в Непале

Ледники в Непале, расположенном между двумя крупнейшими источниками выбросов углекислого газа — Индией и Китаем, за последнее десятилетие таяли на 65 % быстрее, чем за предыдущее.

Учёный-геолог Дэн Шугар, доцент Университета Калгари, заявил, что спутниковые снимки показывают: за 24 часа до катастрофы растаяло большое количество снега, а часть гигантского ледника откололась и обрушилась на долину. А разрушение ледника, скорее всего, ускорило не слишком сильное землетрясение.

Затем масса воды и льда понеслась вниз по склонам, унося с собой камни, деревья, а затем уже руины домов, мостов, грязь и автомобили.

Международный центр комплексного развития горных районов сообщает, что наводнения, оползни, лавины и засухи в регионе Гиндукуш-Гималаи стали чаще и сильнее, а ускоряющиеся изменения водных, земельных и воздушных ресурсов представляют серьезную угрозу для населения.

"Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, что, вероятно, и стало причиной этого события, наряду с большим количеством горных и осадочных пород", — сказал Викрам Гупта, специалист по инженерной геологии, преподаватель Сиккимского университета в Индии.

Напомним, что Фокус писал о катастрофе в Непале. На видео видно, что масса земли и воды за считанные минуты смела целые деревни.

Кроме того, мы сообщали, что по меньшей мере 47 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших у побережья восточной Индонезии в августе.