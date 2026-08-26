Сотни туристов пропали без вести: в Гималаях произошло мощное землетрясение (видео)

Подземные толчки магнитудой 4,4 балла ощущались на границе Непала и Китая. Это спровоцировало сход лавин и мощный камнепад, который и обрушился на населенные пункты в долинах.

В среду на гималайской границе Непала и китайского Тибета стена из грязи и камней обрушилась в реку, вызвав катастрофическое наводнение на непальской стороне, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек, а сотни туристов пропали без вести, сообщает Reuters.

Точное количество жертв неизвестно, в Непале были смыты дома, дороги и электростанции, а тибетские чиновники заявили, что опасаются "значительных жертв", в том числе пропавших без вести, в уезде Гиронг после оползня на сухопутном пограничном переходе.

Первоначальные сообщения указывали на то, что землетрясение в этом районе могло спровоцировать лавину и вызвать наводнение, заявил министр иностранных дел Непала Шисир Ханал в парламенте.

Відео дня

По данным непальского управления по туризму, по меньшей мере 384 путешественника, в том числе 105 индийцев, 93 непальца, три гражданина США и 12 граждан Великобритании, пропали без вести в этом регионе. Также в Сеуле заявили о пропавших туристов из Южной Кореи.

В густонаселенных северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар, граничащих с Непалом, и где несколько рек спускаются с гор на равнины, были объявлены предупреждения о наводнениях.

На кадрах, снятых на китайской стороне непальско-тибетской границы, видно, как множество людей бегут от стены из камней, грязи и воды, которая разрушает здания, уносит людей, машины и дома.

Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) сообщил, что примерно за семь минут до времени, указанного на записи с камер видеонаблюдения, произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Причиной стал обвал льда и камней в реке Лхенде Кхола на непальской стороне, однако причина остается неподтвержденной, заявил Цянгун Чжан, руководитель отдела климатических и экологических рисков Международного центра комплексного развития горных районов в Катманду.

"Власти предупреждают о возможности второго наводнения из-за затора, образовавшегося выше по течению реки на границе Непала и Китая", — сказал Цянгун.

По словам официальных лиц, спасательные вертолеты не смогли приземлиться в пострадавших районах Непала — Сьяпру Беси и Тимуре в горном округе Расува, население которого составляет около 50 000 человек, — поскольку река вышла из берегов и протекает выше своего нормального русла.

Телевизионные кадры показали разрушенные дома в паводковых водах, плавающие автомобили и смытый металлический мост, а очевидцы рассказали, что вода затопила целые деревни.

"Куда ни посмотришь, везде разрушения, — сказал агентству Reuters Тула Бахадур БК, медицинский работник из Расувы. - Поселения рядом с рекой полностью смыты. Пять моих родственников пропали без вести".

Китай сообщил, что оползень произошел на непальской стороне и затронул порт Гиронг, перекрыв дороги, связь и электроснабжение в районе Шигадзе, расположенном недалеко от границы. На место катастрофы отправили 574 спасателей, но они прибудут на место только через несколько часов. тельность».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели готов оказать всю возможную гуманитарную помощь, и что группы из двух стран тесно координируют свои действия в рамках спасательных и гуманитарных операций.

Река Бхоте Коши берет свое начало в Тибете, впадает в непальскую реку Тришули, которая в конечном итоге впадает в Индию как река Гандак.

В прошлом году наводнение в Бхоте-Коши унесло жизни девяти человек, еще 24 числятся пропавшими без вести, разрушив "Мост дружбы", соединяющий Непал и Китай, и нарушив торговлю и транспортное сообщение на несколько месяцев.

Как сообщила региональная организация по мониторингу климата, это наводнение было вызвано осушением надледникового озера в Тибете.

Напомним, по меньшей мере 47 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших у побережья восточной Индонезии в августе.

Также Фокус сообщал о том, как землетрясение в Колумбии ударило по экспорту кофе. Самое мощное за последнее столетие землетрясение в Колумбии, унесшее жизни более 250 человек и повлекшее за собой масштабные разрушения, также нанесло удар по экономике.