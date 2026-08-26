Сотні туристів зникли безвісти: у Гімалаях стався потужний землетрус (відео)

Підземні поштовхи магнітудою 4,4 бала відчувалися на кордоні Непалу та Китаю. Це спричинило сходження лавин та потужний каменепад, який і обрушився на населені пункти в долинах.

У середу на гімалайському кордоні між Непалом і китайським Тибетом стіна з бруду та каміння обвалилася в річку, спричинивши катастрофічну повінь на непальській стороні, внаслідок якої загинули щонайменше дев’ять осіб, а сотні туристів зникли безвісти, повідомляє Reuters.

Точна кількість жертв невідома, у Непалі були змиті будинки, дороги та електростанції, а тибетські чиновники заявили, що побоюються "значних жертв", зокрема зниклих безвісти, у повіті Гіронг після зсуву на сухопутному прикордонному переході.

У перших повідомленнях зазначалося, що землетрус у цьому районі міг спричинити лавину та викликати повінь, заявив міністр закордонних справ Непалу Шисір Ханал у парламенті.

Відео дня

За даними непальського управління з туризму, щонайменше 384 мандрівники, зокрема 105 індійців, 93 непальці, троє громадян США та 12 громадян Великої Британії, зникли безвісти в цьому регіоні. Також у Сеулі повідомили про зниклих туристів із Південної Кореї.

У густонаселених північних індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар, що межують з Непалом і де кілька річок спускаються з гір на рівнини, було оголошено попередження про повені.

На кадрах, знятих на китайській стороні непальсько-тибетського кордону, видно, як безліч людей тікають від стіни з каменів, бруду та води, яка руйнує будівлі, змиває людей, машини та будинки.

Німецький дослідницький центр геонаук (GFZ) повідомив, що приблизно за сім хвилин до часу, зазначеного на записі з камер відеоспостереження, стався землетрус магнітудою 4,4.

Причиною став обвал льоду та каміння в річці Лхенде-Кхола на непальській стороні, проте причина залишається непідтвердженою, заявив Цянгун Чжан, керівник відділу кліматичних та екологічних ризиків Міжнародного центру комплексного розвитку гірських районів у Катманду.

"Влада попереджає про можливість другої повені через затор, що утворився вище за течією річки на кордоні Непалу та Китаю", — сказав Цянгун.

За словами офіційних осіб, рятувальні вертольоти не змогли приземлитися в постраждалих районах Непалу — С’япру-Бесі та Тімурі в гірському окрузі Расува, населення якого становить близько 50 000 осіб, — оскільки річка вийшла з берегів і тече вище свого нормального русла.

Телевізійні кадри показали зруйновані будинки у паводкових водах, автомобілі, що плавали, та змитий металевий міст, а очевидці розповіли, що вода затопила цілі села.

"Куди не поглянь, скрізь руйнування, — сказав агентству Reuters Тула Бахадур БК, медичний працівник із Расуви. — Населені пункти біля річки повністю змиті. П’ятеро моїх родичів зникли безвісти".

Китай повідомив, що зсув стався на непальській стороні й зачепив порт Гіронг, перекривши дороги, зв’язок та електропостачання в районі Шигадзе, розташованому неподалік від кордону. На місце катастрофи відправили 574 рятувальників, але вони прибудуть туди лише через кілька годин.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі готовий надати всю можливу гуманітарну допомогу, і що групи з обох країн тісно координують свої дії в рамках рятувальних та гуманітарних операцій.

Річка Бхоте Коші бере свій початок у Тибеті, впадає в непальську річку Трішулі, яка зрештою впадає в Індію як річка Гандак.

Минулого року повінь у Бхоті-Коші забрала життя дев’яти осіб, ще 24 вважаються зниклими безвісти, зруйнувавши "Міст дружби", що з’єднує Непал і Китай, та порушивши торгівлю й транспортне сполучення на кілька місяців.

Як повідомила регіональна організація з моніторингу клімату, ця повінь сталася внаслідок осушення надльодовикового озера в Тибеті.

Нагадаємо, що щонайменше 47 осіб загинули внаслідок землетрусу магнітудою 7,7 та десятків афтершоків, що сталися біля узбережжя східної Індонезії в серпні.

Також "Фокус" повідомляв про те, як землетрус у Колумбії позначився на експорті кави. Найпотужніший за останнє століття землетрус у Колумбії, який забрав життя понад 250 осіб і спричинив масштабні руйнування, також завдав удару по економіці.