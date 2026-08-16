Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 77, пострадали тысячи человек (видео)

По меньшей мере 47 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших у побережья восточной Индонезии в субботу. Спасатели до сих пор не смогли добраться до Нагекео — региона, ближайшего к эпицентру, поскольку оползни заблокировали дороги и нарушили связь.

В порту Маумере, главном городе регентства Сикка на острове Флорес, спасатели обнаружили 20 погибших, шестерых раненых и двух человек под завалами. Об этом сообщает Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB).

После утреннего подземного толчка в нескольких районах страны было зафиксировано цунами высотой около метра; предупреждение о цунами было отменено примерно через три часа. Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли, когда здания обрушились на них во сне.

Около 2000 жителей Нагекео были эвакуированы, повреждения получили жилые дома, склады и государственные здания. По предварительным данным BNPB, 157 домов получили значительные повреждения, 41 — средние, а 148 — незначительные; также пострадали 87 школ, 18 медицинских учреждений и другие объекты инфраструктуры.

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Сильные толчки ощущались в провинциях Восточная и Западная Нуса-Тенгара, а также в части Южного Сулавеси; их продолжительность составила около минуты. Индонезийское геофизическое агентство BMKG зафиксировало первый толчок в 4:58 утра на глубине 15 км, после чего произошло несколько афтершоков.

BMKG напомнило, что этот же район пострадал от землетрясения магнитудой 7,5 в 1992 году, которое привело к масштабным разрушениям. Индонезия расположена в сейсмически активной зоне "Тихоокеанского огненного кольца", где регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов.

Ранее Фокус сообщал о том, как землетрясение в Колумбии ударило по экспорту кофе. Самое мощное за последнее столетие землетрясение в Колумбии, унесшее жизни более 250 человек и повлекшее за собой масштабные разрушения, также нанесло удар по экономике.

Впоследствии стало известно, что Индонезию поразило землетрясение магнитудой 7,7 балла. Местные власти предупреждают о серьёзном риске возникновения крупных цунами.