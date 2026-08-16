Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 77, постраждали тисячі (відео)

Щонайменше 47 людей загинули після землетрусу магнітудою 7,7 та десятків афтершоків, що сталися біля берегів східної Індонезії в суботу. Рятувальники досі не змогли дістатися Нагекео — регіону, найближчого до епіцентру, оскільки зсуви ґрунту заблокували дороги та порушили зв'язок.

У порту Маумере, головному місті регентства Сікка на острові Флорес, рятувальники знайшли 20 загиблих, шістьох поранених і двох людей під завалами. Про це повідомляє Національне агентство з подолання наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB).

Після ранкового поштовху в кількох районах країни зафіксували цунамі заввишки близько метра, попередження про цунамі скасували приблизно через три години. Губернатор провінції Східна Нуса-Тенгара повідомив, що щонайменше п'ятеро людей загинули, коли будівлі обвалилися на них уві сні.

Близько 2000 мешканців Нагекео евакуювали, пошкоджень зазнали житлові будинки, склади та державні будівлі. За попередніми даними BNPB, 157 будинків отримали значні пошкодження, 41 — середні, а 148 — незначні, також постраждали 87 шкіл, 18 медичних закладів та інші об'єкти інфраструктури.

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Сильні поштовхи відчувалися в провінціях Східна та Західна Нуса-Тенгара, а також у частині Південного Сулавесі, тривалістю близько хвилини. Індонезійське геофізичне агентство BMKG зафіксувало перший поштовх о 4:58 ранку на глибині 15 км, після чого сталося кілька афтершоків.

BMKG нагадало, що той самий район постраждав від землетрусу магнітудою 7,5 у 1992 році, який спричинив масштабні руйнування. Індонезія розташована в сейсмічно активній зоні "Тихоокеанського вогняного кільця", де регулярно трапляються землетруси та виверження вулканів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як землетрус у Колумбії вдарив по експорту кави. Найпотужніший за останнє століття землетрус у Колумбії, який забрав життя понад 250 осіб і спричинив масштабні руйнування, також завдав удару по економіці.

Згодом стало відомо, що Індонезію накрив землетрус магнітудою 7,7 балів. Місцева влада попереджає про серйозний ризик великих цунамі.