Індонезію накрив землетрус магнітудою 7,7 балів: влада попереджає про цунамі (відео)

Землетрус магнітудою 7,7 та кілька афтершоків стались біля узбережжя східної Індонезії зранку суботи 15 серпня. Наразі місцева влада попереджає про серйозний ризик великих цунамі.

Наразі в кількох районах поблизу місця землетрусу зафіксували хвилі цунамі заввишки близько одного метра. Про це повідомляє національне геофізичне індонейзійське агентство BMKG.

За даними BMKG, перший поштовх зафіксували о 4:58 ранку (21:58 за Гринвічем) на глибині 15 кілометрів, після чого стався ряд афтершоків. Багато людей вибігли з домівок, проте перших повідомлень про пошкодження від землетрусу, який відчувався дуже сильно протягом близько хвилини в таких регіонах, як Нагекео та Біма.

Місце розташування землетрусу в Індонезії Фото: скриншот

Наразі, як речник національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Доді Юлеова, інформації про постраждалих немає. Водночас місцеві ЗМІ вказують, що частина місцевих мешканців покинула сейсмічно активний район.

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Австралійський центр попередження про цунамі повідомив, що підводний землетрус "не становить загрози цунамі для материкової Австралії, її островів чи територій".

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Карпатах стався землетрус. Сейсмологи зафіксували землетрус силою поштовхів 1,4 бала за шкалою Ріхтера.

Згодом стало відомо, що землетрус у Колумбії вдарив по експорту кави. Найпотужніший за останнє століття землетрус у Колумбії, який забрав життя понад 250 осіб і спричинив масштабні руйнування, також завдав удару по економіці.