Индонезию поразило землетрясение магнитудой 7,7 балла: власти предупреждают о цунами (видео)

Землетрясение магнитудой 7,7 и несколько афтершоков произошли у побережья восточной Индонезии утром в субботу, 15 августа. В настоящее время местные власти предупреждают о серьёзном риске возникновения крупных цунами.

В настоящее время в нескольких районах вблизи места землетрясения зафиксированы волны цунами высотой около одного метра. Об этом сообщает Национальное геофизическое агентство Индонезии BMKG.

По данным BMKG, первый толчок был зафиксирован в 4:58 утра (21:58 по Гринвичу) на глубине 15 километров, после чего последовал ряд афтершоков. Многие люди выбежали из домов, однако первых сообщений о повреждениях от землетрясения, которое ощущалось очень сильно в течение около минуты в таких регионах, как Нагекео и Бима, не поступало.

Местоположение землетрясения в Индонезии Фото: скриншот

По словам пресс-секретаря Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Доди Юлеовой, на данный момент информации о пострадавших нет. В то же время местные СМИ сообщают, что часть местных жителей покинула сейсмически активный район.

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Австралийский центр предупреждения о цунами сообщил, что подводное землетрясение "не представляет угрозы цунами для материковой Австралии, её островов или территорий".

Ранее Фокус сообщал о том, как в Карпатах произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали землетрясение с силой толчков 1,4 балла по шкале Рихтера.

Впоследствии стало известно, что землетрясение в Колумбии нанесло удар по экспорту кофе. Самое мощное за последнее столетие землетрясение в Колумбии, унесшее жизни более 250 человек и повлекшее за собой масштабные разрушения, также нанесло удар по экономике.