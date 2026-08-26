Катастрофічна повінь у Непалі: 53 українці не виходять на зв'язок, — МЗС (відео)

МЗС поки не має даних про загиблих чи постраждалих українців у Непалі. Дипломати перевіряють звернення про можливе зникнення двох громадян. Також відомо, що на зв'язок не виходить туристична група з 46 українців. Загалом зниклими вважаться майже 500 іноземців, а кількість загиблих росте.

Наразі немає відповіді, чи є українці серед загиблих, або поранених. Проте 53 українців наразі не виходять на зв'язок. Про це повідомили у МЗС у коментарі журналістам, передає УНН.

Посольства України в Індії та Китаї оперативно звернулися із запитами щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом. Зсуви спричинив землетрус у Гімалаях.

"Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге — про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються", — повідомили у МЗС.

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Згодом у МЗС повідомили, що надійшло звернення, що зранку у зоні стихійного лиха зникла група туристів з 46 громадян України. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, вважаються зниклими безвісти 53 українці.

Дипломати повідомили, що МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР здійснюють моніторинг ситуації та розробляють відповідні рекомендації для громадян України в регіоні, які будуть розміщені на веб-ресурсах дипломатичних установ.

Повені на кордоні Непалу та Китаю — кількість жертв зростає

У Непалі через раптову повінь, спричинену землетрусом у 4,4 бали в горах, загинули десятки людей, сотні зникли безвісти. Повідомляється, що у Непалі загинули 157 осіб, троє – в Тибеті.

Непальська влада повідомила про 484 зниклих безвісти туристів, серед яких 391 іноземець та 93 – громадяни Непалу. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади.

Катастрофа в Непалі — повінь спричинила низка факторів

За даними Організації Об'єднаних Націй, у 2023 році засніжені гори Непалу втратили майже третину свого льоду всього за 30 років через глобальне потепління.

Повінь у Непалі

Льодовики в Непалі, розташованому між двома найбільшими джерелами викидів вуглекислого газу — Індією та Китаєм, за останнє десятиліття танули на 65% швидше, ніж за попереднє.

Вчений-геолог Ден Шугар, доцент Університету Калгарі, заявив, що супутникові знімки показують, що за 24 години до катастрофи розтанула велика кількість снігу, а частина гігантського льодовика відкололась і обрушилась на долину. А руйнацію льодовика скоріш за все прискорив не надто потужний землетрус.

Далі маса води та льоду понеслась нижче по схилам, несучі із собою каміння, дерева, а потім вже руїни будинків, мостів, багнюку та автомобілі.

Міжнародний центр комплексного розвитку гірських районів повідомляє, що повені, зсуви, лавини і посухи в регіоні Гіндукуш-Гімалаї почастішали і посилилися, а зміни водних, земельних і повітряних ресурсів, що прискорюються, становлять серйозну загрозу для населення.

"Підтверджено, що значна частина льодовикового масиву обрушилася, започаткувавши цю подію, ймовірно, разом з великою кількістю гірських порід і осадових порід", — сказав Вікрам Гупта, фахівець з інженерної геології, викладач Сіккімського університету в Індії.

Нагадаємо, Фокус писав про катастрофу в Непалі. На відео видно, що маса землі та води за лічені хвилини знесла цілі села.

Також ми розповідали, що щонайменше 47 осіб загинули внаслідок землетрусу магнітудою 7,7 та десятків афтершоків, що сталися біля узбережжя східної Індонезії в серпні.