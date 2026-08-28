Количество жертв в Непале растет: пропала семья миллионеров и королева красоты

В Непале пропала семья из четырех миллионеров, которые проживали в графстве Суррей, Великобритания, включая обладательницу титула "Миссис Индия Великобритания". Всего пропавшими без вести считаются 33 туриста из Британии.

Спустя несколько дней после катастрофы спасатели все еще прочесывают грязь и обломки, оставшиеся после наводнения вдоль гималайской границы между Непалом и контролируемым Китаем Тибетом. По данным непальского агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях, число пропавших без вести в Непале возросло почти до 2000 человек сообщает Daily Mail.

Пограничный пункт между Непалом и Тибетом смыло грязевым потоком

Среди пропавших без вести числятся 517 иностранных граждан. Как это часто бывает вскоре после крупной катастрофы, появились разные цифры — ранее непальская полиция заявляла, что среди пропавших без вести числятся 575 иностранных граждан.

Число погибших в Непале возросло до 579 человек. В Тибете, по данным китайских государственных СМИ, погибли пять человек, более 550 числятся пропавшими без вести. При этом Непал отказывается принимать иностранную помощь, утверждая, что справится своими силами.

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Среди пропавших британцев – бывшая банкирша и победительница конкурса красоты 44-летняя Сурабхи Саху, ее муж-бизнесмен Сантош, их 18-летний сын и тринадцатилетняя дочь. Они управляют фармацевтической компанией и живут в особняке за два миллиона долларов в графстве Суррей. В 2018 году Саху выиграла конкурс красоты "Миссис Индия Великобритания" — после того, как ее семья уговорила ее принять в нем участие.

Семья Саху была на границе с Тибетом, когда произошла катастрофа

На прошлой неделе они отправились в Индию, а затем в непальско-тибетский поход. Они должны были вернуться через десять дней, до начала нового учебного года. На своем последнем фото они позировали на фоне Гималаев. Видели их, когда они пересекали границу Непала и Тибета, через считанные минуты пограничный переход Гиронг захлестнул 180-метровый поток льда, грязи и камней.

Семья Саху много путешествовала и совершила уникальное паломничество на гору Кайлаш, священное место для индуистов и буддистов в Тибете.

Спасатели продолжают поиски тысяч пропавших без вести, в то время как непальские и китайские власти предупреждают о том, что наводнение может повторится, так как в горах камни и деревья образовали дамбу на реке и новое озеро стремительно наполняется водой.

Согласно предварительным исследованиям ученых, причиной наводнения, вероятно, стал отколовшийся огромный кусок ледника, временно перекрывший реку. По их мнению, это могло привести к тому, что скопившаяся вода с огромной силой хлынула вниз по течению несколько часов спустя. А ледник откололся из-за короткого землетрясения 5,2 балла.

В Непале может случится еще одно наводнение

Ученые заявили, что пока слишком рано устанавливать прямую связь между глобальным потеплением и катастрофой, произошедшей 26 августа.

Однако они заявили, что по мере повышения температуры Земли из-за деятельности человека, такой как сжигание нефти, газа и угля, вероятность подобных катастроф возрастает, особенно в Гималаях, которые нагреваются значительно быстрее, чем многие другие части мира.

Напомним, известно, что среди пропавших без вести в Непале – 56 украинцев. Всего во время потопа пропали сотни иностранцев из 31 страны.

Фокус рассказывал о катастрофе в Непале. На видео видно, как потоки воды и грунта за несколько минут уничтожили целые деревни.