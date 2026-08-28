Кількість жертв у Непалі зростає: зникла сім'я мільйонерів та королева краси

У Непалі зникла сім’я з чотирьох мільйонерів, які проживали в графстві Суррей (Велика Британія), серед яких — володарка титулу "Місіс Індія Велика Британія". Загалом безвісти зникли 33 туристи з Великої Британії.

Через кілька днів після катастрофи рятувальники досі прочісують бруд та уламки, що залишилися після повені вздовж гімалайського кордону між Непалом та Тибетом, який перебуває під контролем Китаю. За даними непальського агентства з надання допомоги під час стихійних лих, кількість зниклих безвісти в Непалі зросла майже до 2000 осіб, повідомляє Daily Mail.

Прикордонний пункт між Непалом і Тибетом змило селевим потоком

Серед зниклих безвісти — 517 іноземних громадян. Як це часто буває незабаром після великої катастрофи, з’явилися різні цифри — раніше непальська поліція заявляла, що серед зниклих безвісти — 575 іноземних громадян.

Кількість загиблих у Непалі зросла до 579 осіб. У Тибеті, за даними китайських державних ЗМІ, загинули п’ятеро людей, понад 550 вважаються зниклими безвісти. При цьому Непал відмовляється приймати іноземну допомогу, стверджуючи, що впорається своїми силами.

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Серед зниклих британців — колишня банкірка та переможниця конкурсу краси 44-річна Сурабхі Саху, її чоловік-бізнесмен Сантош, їхній 18-річний син та 13-річна донька. Вони керують фармацевтичною компанією та мешкають у маєтку вартістю два мільйони доларів у графстві Суррей. У 2018 році Саху виграла конкурс краси "Місіс Індія Велика Британія" — після того, як її родина вмовила її взяти в ньому участь.

Сім'я Саху перебувала на кордоні з Тибетом, коли сталася катастрофа

Минулого тижня вони вирушили до Індії, а потім — у похід до Непалу та Тибету. Вони мали повернутися через десять днів, до початку нового навчального року. На своєму останньому фото вони позували на тлі Гімалаїв. Їх бачили, коли вони перетинали кордон Непалу і Тибету; за лічені хвилини прикордонний перехід Гіронг накрила 180-метрова хвиля льоду, бруду та каміння.

Сім’я Саху багато подорожувала та здійснила унікальне паломництво на гору Кайлаш — священне місце для індуїстів і буддистів у Тибеті.

Рятувальники продовжують пошуки тисяч зниклих безвісти, тоді як непальська та китайська влада попереджають, що повінь може повторитися, оскільки в горах каміння та дерева утворили греблю на річці, і нове озеро стрімко наповнюється водою.

Згідно з попередніми дослідженнями вчених, причиною повені, ймовірно, став величезний шматок льодовика, що відколовся і тимчасово перекрив річку. На їхню думку, це могло призвести до того, що вода, яка накопичилася, з величезною силою хлинула вниз за течією через кілька годин. А льодовик відколовся через короткий землетрус силою 5,2 бала.

У Непалі може статися ще одна повінь

Вчені заявили, що поки що зарано встановлювати прямий зв’язок між глобальним потеплінням і катастрофою, що сталася 26 серпня.

Однак вони заявили, що в міру підвищення температури Землі внаслідок діяльності людини, зокрема спалювання нафти, газу та вугілля, ймовірність подібних катастроф зростає, особливо в Гімалаях, які нагріваються значно швидше, ніж багато інших регіонів світу.

Нагадаємо, що серед зниклих безвісти в Непалі — 56 українців. Загалом під час повені зникли сотні іноземців із 31 країни.

"Фокус" розповідав про катастрофу в Непалі. На відео видно, як потоки води та ґрунту за кілька хвилин знищили цілі села.