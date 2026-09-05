Африка станет больше: в ООН приняли важное решение о размерах континента (фото)

4 сентября ООН проголосовала за отказ от глобальной карты Меркатора XVI века в пользу карты, которая более точно отражает реальные размеры стран. Инициатива исходила от африканских государств.

Страны Африки стремятся бороться с представлением о континенте как о периферийной части мира. Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию поддержали 164 страны, шесть воздержались, а единственными противниками стали США. В Вашингтоне заявили, что документ имеет "идеологическую повестку дня" и отвлекает внимание от реальных международных проблем. Решение Генассамблеи не является юридически обязательным и не предусматривает полного отказа от карты Меркатора.

Африканская страна Того особо отмечает, что эта проекция по-прежнему пригодна для морской и воздушной навигации. Власти этой страны планируют внести практические изменения и намерены до конца года заменить карту Меркатора в школьных учебниках географии.

Відео дня

Как выглядит Африка на картах мира Фото: из открытых источников

"Того станет первой страной, которая изменит свои учебники по географии", — заявил министр иностранных дел страны Робер Дюссе.

В дальнейшем Того намерено убеждать другие государства, школы, международные организации и технологические компании использовать Equal Earth. В течение ближайших шести месяцев страна планирует провести переговоры с членами Африканского союза и другими сторонниками этой инициативы.

Дюссе считает эту кампанию частью более широких усилий Африки по избавлению от колониального наследия, хотя и уверяет, что она не направлена против Европы. Он говорит, что мир, как и Африка, "также меняется".

Ранее Фокус сообщал о том, как до появления спутников люди составляли первые карты. Несмотря на то, что на ранних картах фигурировали монстры, драконы и гипотетические суши, картография неуклонно развивалась, совершенствовалась и проверялась на протяжении последующих веков, доказывая свою полезность даже без помощи современных технологий.

Впоследствии стала известна история исчезновения острова Бермеха. На данный момент выдвигаются три версии — картографическая ошибка, изменение климата или уничтожение военными.