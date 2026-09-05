Африка стане більшою: в ООН ухвалили важливе рішення щодо розмірів континенту (фото)

4 вересня ООН проголосувала за відмову від глобальної карти Меркатора XVI століття на користь карти, яка точніше відображає справжні розміри країн. Ініціативу внесли африканські держави.

Країни Африки прагнуть протидіяти уявленню про континент як про периферійну частину світу. Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію підтримали 164 країни, шість утрималися, а єдиними противниками стали США. У Вашингтоні заявили, що документ має "ідеологічний порядок денний" і відволікає увагу від реальних міжнародних проблем. Рішення Генасамблеї не є юридично обов'язковим і не передбачає повної відмови від карти Меркатора.

Африканська країна Того окремо наголошує, що ця проєкція залишається придатною для морської та повітряної навігації. Влада цієї держави планує практичні зміни та хоче до кінця року замінити карту Меркатора у шкільних підручниках географії.

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Вигляд Африки на картах світу Фото: з відкритих джерел

"Того стане першою країною, яка змінить власні підручники з географії", — сказав міністр закордонних справ країни Робер Дюссе.

Надалі Того має намір переконувати інші держави, школи, міжнародні організації та технологічні компанії використовувати Equal Earth. Протягом найближчих шести місяців країна планує провести переговори з членами Африканського Союзу та іншими прихильниками ініціативи.

Дюссе вважає кампанію частиною ширших зусиль Африки позбутися колоніальної спадщини, хоча запевняє, що вона не спрямована проти Європи. Він говорить, що світ, як і Африка "також змінюється".

Раніше Фокус повідомляв про те, як до появи супутників люди робили перші мапи. Попри включення монстрів, драконів і гіпотетичних суходолів на ранніх мапах, картографія неухильно розвивалася, вдосконалюючись і перевіряючись протягом наступних століть, доводячи свою корисність і без допомоги сучасних технологій.

Згодом стало відомо про історію зникнення острова Бермеха. Наразі висуваються три версії — картографічна помилка, зміна клімату або знищення військовими.