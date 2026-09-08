Скандал в Европе: "Боснийского мясника" Младича в Сербии похоронили как героя

Внешнеполитическая служба Европейского Союза уже заявила, что любое прославление военных преступников, отрицание геноцида и ревизионизм противоречат самым фундаментальным европейским ценностям и "не имеют места в ЕС или в странах-кандидатах на вступление в ЕС".

Тысячи сербов выстроились в очередь 7 сентября, чтобы поцеловать гроб Ратко Младича, "Боснийского мясника" и "Палача Сребреницы", осужденного судом в Гааге. Младича, который 30 лет руководил массовым убийством мужчин и мальчиков в Сребренице и осадой Сараево, и умер в тюрьме, похоронили с воинскими почестями и оружейным салютом, пишет Telegraph.

Вучич не присутствовал на похоронах

Несмотря на осуждение со стороны ЕС и жертв балканских войн, гроб с телом Младича прибыл в страну на правительственном самолете и его несли шесть солдат.

Пышные похороны прошли в Белграде. Армейская фуражка Младича и его сабля покоились на гробу, покрытом флагами Сербии и Республики Сербской, сербского образования, входящего в состав Боснии и Герцеговины.

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Сын Младича, Дарко, и его жена, Босилька, присутствовали на похоронах на кладбище Топчидер. Похоронную службу возглавил Патриарх Порфирий, глава Сербской православной церкви, что свидетельствует о поддержке Младича со стороны высших эшелонов сербского общества.

На памятном мероприятии присутствовали посол России в Сербии, а также три сербских министра правительства и Милорад Додик, лидер боснийских сербских националистов. Примечательно, но президента Сербии Александра Вучича на похоронах не было. Он заявил, что у него были запланированы встречи с высокопоставленным гостем из Узбекистана.

Младич, один из самых известных военных преступников XX века , скончался в прошлом месяце в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге.

В церковь Святого Луки стекались скорбящие, чтобы отдать дань уважения, многие целовали закрытый гроб, пока сербские православные священники читали молитвы. Сербские солдаты выстроились вдоль пути, по которому тело Младича несли из церкви на кладбище. Командиру боснийских сербов были оказаны воинские почести, солдаты произвели трехзалповый ружейный салют.

Когда гроб опускали в землю, толпа кричала: "Слава герою!"

На огромном транспаранте было написано: "Добро пожаловать, генерал! Благодарю вашу мать за то, что она родила героя, чтобы слава сербского мира вернулась".

Для скорбящих, желающих приехать в Белград из других частей Сербии, а также из Черногории, был организован бесплатный транспорт.

Многие сербы по-прежнему считают Младича героем, несмотря на то, что он был осужден за геноцид и другие военные преступления.

В 2017 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению за преступления против человечности и геноцид, назвав его преступления одними из самых чудовищных, известных человечеству.

И теперь пышные похороны и чествование осужденного военного преступника осложнит Сербии путь в ЕС.

Внешнеполитическая служба ЕС уже заявила, что прославление Ратко Младича – это "презрение к европейским ценностям".

Здравка Гвозджар, фармацевт на пенсии, чей девятилетний сын погиб во время осады Сараево боснийскими сербскими войсками, сказала: "Это действительно ужасно, что это происходит в Белграде, потому что я знаю, что есть нормальные люди, которые против этого. Младича следует помнить только как мясника".

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что тот "ведет Сербию к полной изоляции в регионе".

Младич командовал армией Республики Сербской во время Балканских войн, заключив союз со Слободаном Милошевичем, бывшим президентом Югославии, и Радованом Караджичем, бывшим лидером боснийских сербов. В результате Боснийской войны 1992-1995 годов погибло около 100 000 человек, а 2,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Младич командовал боснийско-сербскими войсками во время осады Сараево — самой продолжительной в XX веке.

Ратко Младича осудили за военные преступления Фото: из открытых источников

Он также несет ответственность за резню в Сребренице, самое ужасное массовое убийство в Европе со времен Второй мировой войны, когда более 8000 боснийских мужчин и мальчиков были убиты в "безопасной зоне", обозначенной ООН, а их тела сброшены в ямы вокруг города.

Младич был арестован в 2011 году, почти через 16 лет после предъявления ему обвинения. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению.

Напомним, Фокус рассказывал о Ратко Младиче и о совершенных им преступлениях.

Также президента Сербии, Александра Вучича, обвиняют в том, что он принимал участие в "охоте на людей" во время осады Сараево. Сам он все отрицает.