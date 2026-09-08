Скандал у Європі: "Боснійського м'ясника" Младича в Сербії поховали як героя

Служба зовнішньої політики Європейського Союзу вже заявила, що будь-яке прославлення військових злочинців, заперечення геноциду та ревізіонізм суперечать найфундаментальнішим європейським цінностям і "не мають місця в ЄС або в країнах-кандидатах на вступ до ЄС".

7 вересня тисячі сербів вишикувалися в чергу, щоб поцілувати труну Ратко Младича, "боснійського м'ясника" та "ката Сребрениці", засудженого судом у Гаазі. Младича, який 30 років керував масовим вбивством чоловіків і хлопчиків у Сребрениці та облогою Сараєво, і помер у в’язниці, поховали з військовими почестями та збройовим салютом, пише Telegraph.

Вучич не був присутній на похороні

Незважаючи на засудження з боку ЄС та жертв балканських воєн, труну з тілом Младича доставили до країни на урядовому літаку, і її несли шестеро солдатів.

У Белграді відбулися пишні похорони. Армійська фуражка Младича та його шабля лежали на труні, вкритій прапорами Сербії та Республіки Сербської — сербського утворення, що входить до складу Боснії та Герцеговини.

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Син Младича, Дарко, та його дружина, Босілка, були присутні на похороні на кладовищі Топчидер. Похоронну службу очолив Патріарх Порфирій, глава Сербської православної церкви, що свідчить про підтримку Младіча з боку вищих ешелонів сербського суспільства.

На пам’ятному заході були присутні посол Росії в Сербії, а також троє сербських міністрів уряду та Мілорад Додік, лідер боснійських сербських націоналістів. Цікаво, що президента Сербії Олександра Вучича на похоронах не було. Він заявив, що у нього були заплановані зустрічі з високопоставленим гостем з Узбекистану.

Младич, один із найвідоміших військових злочинців XX століття, помер минулого місяця у віці 84 років у в’язниці в Гаазі.

До церкви Святого Луки стікалися скорботні, щоб віддати шану; багато хто цілував закриту труну, поки сербські православні священики читали молитви. Сербські солдати вишикувалися вздовж шляху, яким тіло Младича несли з церкви на кладовище. Командиру боснійських сербів були надані військові почесті, солдати влаштували тризалповий рушничний салют.

Коли труну опускали в землю, натовп вигукував: "Слава герою!"

На величезному транспаранті було написано: "Ласкаво просимо, генерале! Дякую вашій матері за те, що вона народила героя, щоб слава сербського світу повернулася".

Для тих, хто оплакує померлих і бажає приїхати до Белграда з інших регіонів Сербії, а також із Чорногорії, було організовано безкоштовний транспорт.

Багато сербів, як і раніше, вважають Младича героєм, незважаючи на те, що його засудили за геноцид та інші військові злочини.

У 2017 році Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії засудив Младича до довічного ув’язнення за злочини проти людяності та геноцид, назвавши його злочини одними з найжахливіших, відомих людству.

І тепер пишні похорони та вшанування засудженого військового злочинця ускладнять Сербії шлях до ЄС.

Зовнішньополітична служба ЄС уже заявила, що прославлення Ратко Младича — це "зневага до європейських цінностей".

Здравка Гвозджар, фармацевтка на пенсії, чий дев’ятирічний син загинув під час облоги Сараєва боснійськими сербськими військами, сказала: "Це справді жахливо, що таке відбувається в Белграді, бо я знаю, що є нормальні люди, які проти цього. Младича слід пам’ятати лише як м’ясника".

Міністр закордонних справ Боснії та Герцеговини Ельмедін Конакович звинуватив президента Сербії Олександра Вучича в тому, що той "веде Сербію до повної ізоляції в регіоні".

Младич командував армією Республіки Сербської під час Балканських воєн, уклавши союз зі Слободаном Мілошевичем, колишнім президентом Югославії, та Радованом Караджичем, колишнім лідером боснійських сербів. У результаті Боснійської війни 1992–1995 років загинуло близько 100 000 осіб, а 2,2 мільйона були змушені покинути свої домівки. Младич командував боснійсько-сербськими військами під час облоги Сараєво — найтривалішої у XX столітті.

Ратко Младича засудили за військові злочини Фото: з відкритих джерел

Він також несе відповідальність за різанину в Сребрениці, найжахливіше масове вбивство в Європі з часів Другої світової війни, коли понад 8000 боснійських чоловіків і хлопчиків було вбито в "безпечній зоні", визначеній ООН, а їхні тіла скинуто в ями навколо міста.

Младич був заарештований у 2011 році, майже через 16 років після висунення йому звинувачення. У 2017 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії засудив його до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що "Фокус" розповідав про Ратко Младича та про скоєні ним злочини.

Також президента Сербії Олександра Вучича звинувачують у тому, що він брав участь у "полюванні на людей" під час облоги Сараєво. Сам він усе заперечує.