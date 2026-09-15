Сбой сразу в 20 местах: в Нидерландах заявили о масштабном саботаже на железной дороге

В итоге был испорчен День принца, который отмечается каждый третий вторник сентября. Люди собираются в Гааге, чтобы посмотреть, как король Нидерландов прибывает в парламент на золотой карете и открывает новый парламентский год. Люди просто не смогли доехать до города.

В значительной части Нидерландов движение поездов было нарушено из-за крупной неисправности. По данным компании ProRail, управляющей железнодорожной инфраструктурой, предполагается, что это был саботаж, пишет NOS.

По словам представителя компании, к рельсам были прикреплены трубы, но она не хочет разглашать подробности. Неясно, связана ли диверсия с Днем принца, который проходит в Гааге, но такую вероятность не исключают.

Известно, что один поезд наехал на трубы, разбросанные на путях, но вовремя затормозил и никто не пострадал.

По данным ProRail, сбой начался в 5:30 утра. Неисправности в системе безопасности обнаружены как минимум в двадцати местах. В результате невозможно проверить, движется ли поезд по путям или нет. Безопасное движение становится невозможным, и сигналы загораются красным.

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В основном пострадали маршруты между Утрехтом и севером и востоком страны, но проблемы на ЖД имеют "общенациональные последствия".

"Если движение поездов невозможно во многих местах, это влияет и на другие регионы", — пояснили в ProRail.

Перебои в железнодорожном движении влияют и на автомобильное движение. Если система безопасности ошибется, то шлагбаумы на железнодорожных переездах закроются и железнодорожные переезды останутся заблокированными.

Работникам пришлось идти вдоль рельсов, чтобы проверить не лежат ли на них посторонние предметы Фото: Скриншот

Пока неизвестно, когда проблема будет решена. И неясно, кто устроил диверсию.

"Мы знаем, какие участки пути затронуты, но не знаем точного местоположения. Поэтому нам приходится проходить весь маршрут пешком, чтобы найти и устранить проблему", - заявили в ProRail.

Представитель компании не может ответить на вопрос о том, кто мог стоять за актом саботажа: "Сейчас еще слишком рано для этого. И это не задача ProRail, а задача полиции".

Впрочем, пассажирского коллапса не произошло. Видимо, люди успели прочесть новости не пошли на поезд. На центральном вокзале Утрехта многие поезда по-прежнему ходят по расписанию в крупные города, такие как Роттердам, Амстердам и Гаага. Пассажиры, застрявшие на пути на север или восток, относятся ко всему спокойно.

Это не первый случай, когда акт саботажа во время крупного мероприятия вызывает хаос на железных дорогах: в день саммита НАТО в Гааге в прошлом году сообщение между аэропортом Схипхол и Амстердамом было прервано из-за пожара в кабельном канале. Никого так и не арестовали.

Напомним, ранее стало известно, что Россия проводит новую волну атак на предприятия оборонной промышленности ЕС. Такими действиями Кремль преследует несколько целей — от сокращения помощи Украине до проверки на прочность членов НАТО.

А в прошлом году из-за внезапных проблем с электросетью в туннеле под Ла-Маншем застрял поезд с пассажирами и простоял там 10 часов.