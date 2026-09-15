Збій одразу в 20 місцях: у Нідерландах повідомили про масштабний саботаж на залізниці

У підсумку було зіпсовано День принца, який відзначається кожного третього вівторка вересня. Люди збираються в Гаазі, щоб подивитися, як король Нідерландів прибуває до парламенту на золотій кареті та відкриває новий парламентський рік. Люди просто не змогли доїхати до міста.

У значній частині Нідерландів рух поїздів було порушено через серйозну несправність. За даними компанії ProRail, яка управляє залізничною інфраструктурою, припускається, що це був саботаж, пише NOS.

За словами представника компанії, до рейок були прикріплені труби, але вона не хоче розголошувати подробиці. Незрозуміло, чи пов’язана ця диверсія з Днем принца, який відзначається в Гаазі, але таку ймовірність не виключають.

Відомо, що один поїзд наїхав на труби, розкидані на коліях, але вчасно загальмував, і ніхто не постраждав.

За даними ProRail, збій стався о 5:30 ранку. У системі безпеки виявлено несправності щонайменше у двадцяти місцях. У результаті неможливо перевірити, чи рухається поїзд по коліях, чи ні. Безпечний рух стає неможливим, і сигнали загоряються червоним.

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Найбільше постраждали маршрути між Утрехтом та північчю і сходом країни, але проблеми на залізниці мають "загальнонаціональні наслідки".

"Якщо рух поїздів неможливий у багатьох місцях, це впливає й на інші регіони", — пояснили в ProRail.

Перебої у залізничному русі впливають і на автомобільний рух. Якщо система безпеки дасть збій, шлагбауми на залізничних переїздах закриються, і залізничні переїзди залишаться заблокованими.

Працівникам довелося йти вздовж рейок, щоб перевірити, чи не лежать на них сторонні предмети Фото: Скриншот

Поки що невідомо, коли цю проблему буде вирішено. І незрозуміло, хто влаштував диверсію.

"Ми знаємо, які ділянки колії постраждали, але не знаємо їхнього точного розташування. Тому нам доводиться пройти весь маршрут пішки, щоб знайти та усунути проблему", — заявили у ProRail.

Представник компанії не може відповісти на запитання про те, хто міг стояти за актом саботажу: "Зараз ще занадто рано для цього. І це не завдання ProRail, а завдання поліції".

Втім, пасажирського колапсу не сталося. Мабуть, люди встигли прочитати новини й не пішли на поїзд. На центральному вокзалі Утрехта багато поїздів, як і раніше, курсують за розкладом до великих міст, таких як Роттердам, Амстердам і Гаага. Пасажири, які застрягли на шляху на північ або схід, ставляться до всього спокійно.

Це не перший випадок, коли акт саботажу під час великого заходу спричиняє хаос на залізницях: у день саміту НАТО в Гаазі минулого року сполучення між аеропортом Схіпхол та Амстердамом було перервано через пожежу в кабельному каналі. Нікого так і не заарештували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія проводить нову хвилю атак на підприємства оборонної промисловості ЄС. Такими діями Кремль переслідує кілька цілей — від скорочення допомоги Україні до перевірки на міцність членів НАТО.

А минулого року через раптові проблеми з електромережею у тунелі під Ла-Маншем застряг поїзд із пасажирами і простояв там 10 годин.