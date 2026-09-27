"Мертвая рука" Путина: Россия возродила систему ответного ядерного удара, - The Sunday Times

РФ возродила программу ответного ядерного удара “Периметр”, известную на Западе как “Мертвая рука”.

Расследование, проведенное журналистами издания The Sunday Times, а также медиагруппами Danwatch и "Центр "Досье", показало, что в Уральских горах Россия расширила секретный подземный военный комплекс под названием "Объект 1335". Связанная с ним советская система "Периметр", известная на Западе как Dead Hand ("Мертвая рука"), снова полностью функционирует. Эта система предназначена для нанесения ответного ядерного удара.

Во время расследования журналисты провели анализ миллионов российских документов, которые, как предполагается, специально были в открытом доступе, чтобы с ними могли ознакомиться западные разведки. Дело в том, что эти документы содержат информацию о том, что один из самых секретных военных объектов России был расширен и модернизирован. Именно отсюда может быть дана команда на нанесение ответного ядерного удара по странам Запада.

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Кытлым — это небольшой поселок на севере Свердловской области, который находится рядом с горой Косьвинский Камень. Внутри этой горы еще во времена СССР был оборудован секретный ядерный командный пункт – "Объект 1335".

Журналисты выяснили, что внутри горы десятилетиями создавался огромный защищенный комплекс с подземными тоннелями, системами связи и жизнеобеспечения, в также аппаратурой управления стратегическими ядерными силами. Новые данные свидетельствуют о том, что российская программа ответных ядерных ракетных ударов полностью готова к действию.

В поселке Кытлым размещен военный городок Фото: The Times

В Советском Союзе была разработана стратегия "Судного дня" под названием "Периметр", но на Западе она известна, как "Мертвая рука". Эта стратегия неразрывно связана с "Объектом 1335". "Периметр" – это резервная система управления ядерными силами. Ее задача состоит в обеспечении ответного ядерного удара даже после того, как руководство страны и основные командные пункты уничтожены, а обычные линии связи больше не работают.

Как показывает расследование, после модернизации секретного объекта российское руководство получило возможность осуществлять ответный ядерный удар даже в автоматическом режиме. То есть, решение о нанесении ядерного удара может быть принято без участия человека.

В случае ядерного ракетного удара по России и потери связи с руководством страны могут быть задействованы резервные каналы управления, расположенные в "Объекте 1335". Они позволяют передавать радиосигналы на мобильные ракетные установки, а также ракетам, размещенным в шахтах. Все эти ракеты должны быть сразу же запущены в сторону противника.

Как показывает расследование, секретный военный объект может сохранять работоспособность даже в случае нанесения по нему прямого удара ядерными ракетами. Журналисты считают, что проект "Мертвая рука" был возрожден на фоне подготовки Путина к возможной угрозе нападения со стороны Запада.

Том Росет, норвежский эксперт по вопросам политики безопасности России считает, что РФ, вероятно, обеспечила защиту этого объекта от любых видов оружия.

"Расширение "Объекта 1335" происходит на фоне масштабной модернизации российских ядерных сил, которой в вооруженных силах РФ уделяется первостепенное внимание. В нынешней напряженной геополитической обстановке Россия воспринимает себя как сторону, находящуюся в конфликте с Западом", — говорит эксперт.

Напоминаем, что США и РФ выступили против контроля людей над решениями ИИ о военных ударах.

Также Фокус писал о том, что КНДР пригрозила ядерным ударом по США.