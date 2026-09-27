"Мертва рука" Путіна: Росія відновила систему ядерного удару у відповідь, — The Sunday Times

Росія відновила програму ядерного удару у відповідь "Периметр", відому на Заході як "Мертва рука".

Розслідування, проведене журналістами видання The Sunday Times, а також медіагрупами Danwatch і "Центр "Досьє", показало, що в Уральських горах Росія розширила секретний підземний військовий комплекс під назвою "Об’єкт 1335". Пов’язана з ним радянська система "Периметр", відома на Заході як Dead Hand ("Мертва рука"), знову повністю функціонує. Ця система призначена для нанесення у відповідь ядерного удару.

Під час розслідування журналісти проаналізували мільйони російських документів, які, як припускається, спеціально були розміщені у відкритому доступі, щоб із ними могли ознайомитися західні розвідки. Справа в тому, що ці документи містять інформацію про те, що один із найсекретніших військових об’єктів Росії було розширено та модернізовано. Саме звідси може бути дано команду на нанесення у відповідь ядерного удару по країнах Заходу.

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Китлим — це невелике селище на півночі Свердловської області, яке розташоване поруч із горою Косьвінський Камінь. Усередині цієї гори ще за часів СРСР було облаштовано секретний ядерний командний пункт — "Об’єкт 1335".

Журналісти з’ясували, що всередині гори протягом десятиліть створювався величезний захищений комплекс із підземними тунелями, системами зв’язку та життєзабезпечення, а також апаратурою управління стратегічними ядерними силами. Нові дані свідчать про те, що російська програма відповідних ядерних ракетних ударів повністю готова до дії.

У селищі Китлим розташовано військове містечко Фото: the-times

У Радянському Союзі було розроблено стратегію "Судного дня" під назвою "Периметр", але на Заході вона відома як "Мертва рука". Ця стратегія нерозривно пов’язана з "Об’єктом 1335". "Периметр" — це резервна система управління ядерними силами. Її завдання полягає у забезпеченні у відповідь ядерного удару навіть після того, як керівництво країни та основні командні пункти знищені, а звичайні лінії зв’язку більше не працюють.

Як показує розслідування, після модернізації секретного об’єкта російське керівництво отримало можливість завдавати у відповідь ядерний удар навіть в автоматичному режимі. Тобто рішення про нанесення ядерного удару може бути прийняте без участі людини.

У разі ядерного ракетного удару по Росії та втрати зв’язку з керівництвом країни можуть бути задіяні резервні канали управління, розташовані в "Об’єкті 1335". Вони дають змогу передавати радіосигнали на мобільні ракетні установки, а також на ракети, розміщені в шахтах. Усі ці ракети мають бути негайно запущені в бік противника.

Як показує розслідування, секретний військовий об’єкт може залишатися працездатним навіть у разі прямого удару по ньому ядерними ракетами. Журналісти вважають, що проєкт "Мертва рука" було відроджено на тлі підготовки Путіна до можливої загрози нападу з боку Заходу.

Том Росет, норвезький експерт з питань політики безпеки Росії, вважає, що РФ, ймовірно, забезпечила захист цього об’єкта від будь-яких видів зброї.

"Розширення "Об’єкта 1335" відбувається на тлі масштабної модернізації російських ядерних сил, якій у збройних силах РФ приділяється першочергова увага. У нинішній напруженій геополітичній ситуації Росія сприймає себе як сторону, що перебуває у конфлікті із Заходом", — зазначає експерт.

Нагадуємо, що США та РФ виступили проти контролю людей над рішеннями ШІ щодо військових ударів.

Також "Фокус" повідомляв, що КНДР пригрозила ядерним ударом по США.