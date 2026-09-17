КНДР пригрозила ядерным ударом по США: есть ли мощности для сожжения Вашингтона (инфографика)

На военном параде в Пхеньяне в 2025 году Ким Чен Ын показал заместителю совбеза РФ Дмитрию Медведеву межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-20, которая может легко добраться до любой точки США — от Лос-Анджелеса до Вашингтона. Осенью 2026 года Северная Корея вновь заговорила об эскалации, угрожая "ядеркой" в ответ на "нападение" Южной Кореи и США. Есть ли у Пхеньяна возможности претворить угрозу в жизнь?

В январе 2022 года Северная Корея предупредила о возобновлении ядерных испытаний в ответ на "угрозы" со стороны США и Южной Кореи. Испытания были приостановлены с 2017 года. Спустя два года в РФ впервые появилось оружие северокорейского производства, а северокорейские солдаты начали воевать в Курской области. В 2026 году лидер КНДР Ким Чен Ын вновь поддержал своего "коллегу", российского диктатора Путина, повторно отправив партию баллистических ракет KN-23 и KN-24 для атак на украинцев. Когда же Кремль усилил ядерную риторику против Европы, Ин сразу же начал угрожать северокорейским ядерным арсеналом, которым пообещал нанести удар по США и Южной Корее. Фокус собрал информацию о ядерном арсенале КНДР, который в случае эскалации может быть направлен на Вашингтон.

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Ядерный арсенал КНДР — что известно

Северная Корея провела последние, шестые, ядерные испытания в 2017 году, а первую ядерную бомбу получила в 2006 году. После 2017 года в Пхеньяне заявили, что не нуждаются в новых испытаниях, но после начала российско-украинской войны восстановили туннели, взорванные несколько лет назад. По оценкам разведслужб США, в КНДР уже все готово к возобновлению подземных ядерных взрывов. Вместе с тем Пхеньян регулярно испытывает ракетоносители: например, в 2024 году запускали Hwasong-19, в 2025 году — 25 баллистических пусков и один раз испытали Hwasong-20, в сентябре 2026 года — Hwasong-11 (KN-25) совместно с дронами и артиллерией. Параллельно в течение последних лет усилилось сотрудничество с РФ, когда северокорейцы обменивали оружие и военную помощь на ядерные технологии Кремля.

Ядерный арсенал КНДР — кадры испытаний ракеты Hwasong-19 Фото: X (Twitter)

Стокгольмский институт по изучению проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад "Мировые ядерные силы", в котором дал оценку арсеналам девяти ядерных держав мира. Согласно данным аналитиков, КНДР обладает, ориентировочно, 50–60 ядерными боеголовками и имеет запас ядерных веществ для изготовления еще 30 бомб. В аналитическом отчете SIPRI отдельно отмечается, что точные размеры ядерного арсенала КНДР неизвестны из-за исключительной секретности этих программ.

Ядерный арсенал КНДР — сколько боеголовок имеется у Пхеньяна по состоянию на январь 2026 года Фото: sipri.org

Аналитики также отметили, что большинство ядерных боеголовок КНДР — "одноступенчатые, основанные на разделении ядер, с относительно низкой мощностью", и лишь некоторые из них — термоядерные. Носителями боеголовок являются баллистические ракеты малой дальности (БРМД) Hwasong-11 (KN23/KN24, дальность 300-700 км, охватывает Южную Корею), средней дальности (БРСД) "Хвасон-9" (1200-1500 км, достигает Японии), межконтинентальные баллистические ракеты от Hwasong-15 до Hwasong-19 (дальность от 8500 до 15 000 км, могут достичь США). [Кроме того, в 2025 году была продемонстрирована Hwasong-20 — ред.].

Ядерный арсенал КНДР — какими носителями располагает Пхеньян по состоянию на январь 2026 года Фото: sipri.org

Смогут ли ядерные боеголовки КНДР достичь территории США и уничтожить хотя бы калифорнийское побережье (143 тыс. кв. км)? Учитывая засекреченность подобных программ, по оценкам FAS, SIPRI и других аналитиков, КНДР может иметь около десятка мощных ядерных боеголовок мощностью 100–250 кт (площадь поражения около 30–70 кв. км), а остальные 50–60 боеголовок — мощностью 10–20 кт (площадь поражения 3–7 кв. км). При этом Пхеньян действительно располагает межконтинентальными баллистическими ракетами, способными достичь любой точки США, но количество этих боеголовок также ограничено — около 10 шт. Если КНДР сможет запустить все такие ракеты, то площадь поражения составит от 300 до 700 кв. км: это весь Вашингтон или около половины Лос-Анджелеса или Нью-Йорка.

Ядерный арсенал КНДР — площадь поражения в Вашингтоне составляет от 1200 кт Фото: nuclearsecrecy.com

Ядерный арсенал КНДР — площадь поражения в Лос-Анджелесе от 1200 кт Фото: nuclearsecrecy.com

Отметим, что Фокус писал о первой публичной презентации баллистической ракеты Hwasong-20, состоявшейся в 2025 году. Северная Корея похвасталась новым оружием на военном параде, на котором присутствовал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Между тем в сентябре 2026 года прозвучали новые угрозы Медведева в адрес Литвы: он заявил, что эта страна исчезнет с карты мира в случае ядерного противостояния между РФ и НАТО.

Напоминаем, что 12 сентября в отчете Стокгольмского института по изучению проблем мира (SIPRI) были приведены данные о размерах рекордного ядерного арсенала РФ.