Россия развернула рекордное количество ядерных боеголовок: напряженность в мире растет

По данным аналитиков, Россия увеличила количество развернутых ядерных боеголовок на носителях до 1796 единиц. Это рекорд с 2017 года.

Количество развернутых Россией ядерных боеголовок на носителях достигло рекордного показателя с 2017 года. Аналитики подсчитали, что по состоянию на январь 2026 года Россия имела 5420 ядерных боеголовок, из которых 1796 единиц развернуты на носителях, 2604 находятся на хранении и 1020 сняты с вооружения. Об этом сказано в ежегодном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) "Мировые ядерные силы".

Девять стран мира, обладающих ядерным оружием, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР (Северная Корея) и Израиль, в 2025 году продолжали модернизацию своих ядерных арсеналов. При этом большинство из них в течение года развернули новые системы вооружений, оснащенные ядерными боеголовками или способными их нести, сообщают аналитики SIPRI.

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Расчеты экспертов показывают, что 12 187 ядерных боеголовок, которые имеют 9 стран, по состоянию на январь 2026 года, около 9745 единиц находилось в военных арсеналах и предназначалось для потенциального применения.

При этом количество ядерных боеголовок, размещенных на носителях, в России растет с 2022 года. Четыре года назад их было 1588, в прошлом году – 1718, а в начале 2026 года — 1796. Это рекордный показатель с 2017 года, когда в РФ таких ядреных боеголовок было 1950. Согласно отчету, в США количество развернутых ядерных боеголовок на носителях не изменилось за последние годы и составляет 1770 единиц. У Франции и Великобритании также нет изменений – развернуты 280 и 120 ядерных боеголовок соответственно. В то же время аналитики зафиксировали увеличение количества развернутых ядерных боеголовок у Китая и Индии.

Согласно отчету SIPRI, на российских межконтинентальных баллистических ракетах развернуто около 892 ядерных боеголовок, а наземные силы могут нести до 1092 единиц. 13 российских подводных лодок могут нести около 928 ядерных боеголовок, но две из них находятся на ремонте, а потому количество доступных к развертыванию боеголовок оценивается в 704 единицы. Аналитики оценивают количество развернутых ядерных боеголовок на стратегических бомбардировщиках в России в 586 единиц.

Также в отчете сказано, что программа модернизации ядерных сил России сталкивается с проблемами, связанными с санкциями и приоритетом производства конвенционного оружия для войны в Украине. Но несмотря на это РФ продолжает развертывание новых ракетных комплексов, способных нести ядерное оружие.

Эксперты отмечают, что, хотя общемировое количество ядерных боеголовок продолжает сокращаться по мере утилизации снятых с вооружения боеприпасов, наблюдается ежегодный рост числа боеголовок, находящихся в состоянии оперативной готовности. По всей видимости, эта тенденция сохранится и, вероятно, усилится в ближайшие годы. При этом ситуацию усугубляет то, что страны все больше засекречивают информацию о своих ядерных арсеналах. На это, в том числе, повлияло то, что в феврале 2026 года закончился срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который не был продлен США и Россией.

Напоминаем, что заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве из-за размещения ядерного оружия.

Также Фокус писал о том, что Северная Корея недавно построила новый объект по обогащению урана на своей главной ядерной площадке в Йонбене.