Росія розгорнула рекордну кількість ядерних боєголовок: напруженість у світі зростає

За даними аналітиків, Росія збільшила кількість розгорнутих ядерних боєголовок на носіях до 1796 одиниць. Це рекорд з 2017 року.

Кількість ядерних боєголовок, розгорнутих Росією на носіях, досягла рекордного показника з 2017 року. Аналітики підрахували, що станом на січень 2026 року Росія мала 5420 ядерних боєголовок, з яких 1796 одиниць розгорнуто на носіях, 2604 перебувають на зберіганні, а 1020 зняті з озброєння. Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) "Світові ядерні сили".

Дев'ять країн світу, що володіють ядерною зброєю — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР (Північна Корея) та Ізраїль, у 2025 році продовжували модернізацію своїх ядерних арсеналів. При цьому більшість із них протягом року розгорнули нові системи озброєння, оснащені ядерними боєголовками або здатні їх нести, повідомляють аналітики SIPRI.

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Розрахунки експертів показують, що з 12 187 ядерних боєголовок, якими на січень 2026 року володіють 9 країн, близько 9745 одиниць перебували у військових арсеналах і призначалися для потенційного застосування.

При цьому кількість ядерних боєголовок, розміщених на носіях, у Росії зростає з 2022 року. Чотири роки тому їх було 1588, минулого року — 1718, а на початку 2026 року — 1796. Це рекордний показник з 2017 року, коли в РФ таких ядерних боєголовок було 1950. Згідно зі звітом, у США кількість розгорнутих ядерних боєголовок на носіях не змінилася за останні роки і становить 1770 одиниць. У Франції та Великій Британії також немає змін — розгорнуто 280 та 120 ядерних боєголовок відповідно. Водночас аналітики зафіксували збільшення кількості розгорнутих ядерних боєголовок у Китаї та Індії.

Згідно зі звітом SIPRI, на російських міжконтинентальних балістичних ракетах розгорнуто близько 892 ядерних боєголовок, а наземні сили можуть нести до 1092 одиниць. 13 російських підводних човнів можуть нести близько 928 ядерних боєголовок, але два з них перебувають на ремонті, а тому кількість боєголовок, доступних для розгортання, оцінюється в 704 одиниці. Аналітики оцінюють кількість розгорнутих ядерних боєголовок на стратегічних бомбардувальниках у Росії в 586 одиниць.

Також у звіті зазначено, що програма модернізації ядерних сил Росії стикається з проблемами, пов’язаними із санкціями та пріоритетом виробництва конвенційної зброї для війни в Україні. Але попри це РФ продовжує розгортання нових ракетних комплексів, здатних нести ядерну зброю.

Експерти зазначають, що, хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує зменшуватися у міру утилізації боєприпасів, знятих з озброєння, спостерігається щорічне зростання кількості боєголовок, що перебувають у стані оперативної готовності. Судячи з усього, ця тенденція збережеться і, ймовірно, посилиться в найближчі роки. При цьому ситуацію ускладнює те, що країни дедалі більше засекречують інформацію про свої ядерні арсенали. На це, зокрема, вплинуло те, що в лютому 2026 року закінчився термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-3), який не був продовжений США та Росією.

Нагадуємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Литві через розміщення ядерної зброї.

Також "Фокус" повідомляв, що Північна Корея нещодавно збудувала новий об’єкт зі збагачення урану на своєму головному ядерному майданчику в Йонбені.