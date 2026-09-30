Расстрельный список Путина: РФ готовила убийство известного политика за границей

Избавившись от политических оппонентов внутри страны, Россия открыла охоту на противников путинского режима за границей. Впервые со времен Холодной войны она начала готовить спецоперации на территории США.

Летом российские спецслужбы готовили покушение на чемпиона мира по шахматам и бывшего депутата Госдумы РФ Гарри Каспарова, который является одним из наиболее резких критиков действующей власти РФ, сообщает El Mundo

Прокуратура США обнародовала имена пяти заговорщиков, действовавших по приказу Кремля. Переписка между этими пятью организаторами и исполнителями, которым было поручено следить за оппозиционерами и убить их, велась как раз в тот период, когда Каспарова и еще одного оппозиционера, Илью Пономарева предупредили об опасности. Оба они должны были быть убиты в США, а третью жертву планировалось зарезать (или сжечь, облив бензином) в Вильнюсе, столице Литвы.

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Сеть заговорщиков, работающих на спецслужбы РФ (так называемая "сеть RIS"), действует как минимум с 2024 года. Она занимается организацией нападений в основном в Европе, привлекая к ним местных преступников и диверсантов.

Теперь их деятельность переместилась в США, которые раньше были недоступны для подобных операций даже во времена Холодной войны.

Кроме охоты на неугодных режиму, сеть вербовала людей для диверсий в странах, которые оказывали помощь Украине.

Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с целью финансирования террористической деятельности, а трое также обвиняются в сговоре с целью организации заказного убийства. Среди подозреваемых: Юрий Храмеев — бывший полковник российской разведки, работавший с Путиным в молодости, и его сын Кирилл, офицер ФСБ, а также двое граждан Кубы и один гражданин Венесуэлы. Все они проживают в России и остаются на свободе.

Охота на Каспарова

По данным издания, власти США уведомили основателя "Форума свободной России" Гарри Каспарова о том, что он стал "мишенью" в рамках кремлевского заговора с целью ликвидации. Источники из его окружения рассказали, что он был взят под особую охрану — впервые с тех пор, как в 2013 году эмигрировал и обосновался в Нью-Йорке.

Каспаров уже более 20 лет опасается за свою жизнь. Оставив в 2005 году шахматы ради политики, он нанял восемь телохранителей, которые не только повсюду сопровождали его в России, но и носили еду и воду, чтобы ему не приходилось употреблять продукты, доступные для посторонних.

В одном из интервью, еще в 2012 году, он признавался, что за границей больше всего ценит возможность побыть без охраны. В 2013-м политик уехал из РФ, а на родине начали открывать против него дела. После начала полномасштабного вторжения в Украину его внесли в российский реестр "иностранных агентов", а в 2024 году включили в список "террористов и экстремистов".

В мае этого года Россия выдала международный ордер на его арест.

Илья Пономарев

Вторая потенциальная жертва — Илья Пономарев, который в 2014 году единственный в Госдуме проголосовал против аннексии Крыма, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ТрО, основал оппозиционное СМИ "Утро Февраля" и продвигал "Съезд народных депутатов" как политическую альтернативу путинскому режиму.

Он пережил пять покушений, а сейчас живет на два города — Киев и Вашингтон. За его убийство назначили вознаграждение в $40 тысяч.

Исполнитель, следивший за оппозиционером, попал в объективы камер видеонаблюдения. Покушение так и не состоялось, поскольку потенциальный киллер отказался от участия.

Илья Пономарев Фото: Илья Пономарев/Facebook

В списке на ликвидацию были также Владимир Кара-Мурза, Иван Тютрин, сооснователь "Форума свободной России" (вместе с Гарри Каспаровым), который живет в изгнании в Литве, и Руслан Габбасов — башкирский активист, живущий в изгнании в Вильнюсе и выступающий за независимость Башкортостана.

Напомним, из учебника Мединского убрали упоминание о Каспарове.

Также сообщалось, что личный враг Путина найден мертвым в Риге.