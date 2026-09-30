Розстрільний список Путіна: РФ готувала вбивство відомого політика за кордоном

Позбувшись політичних опонентів усередині країни, Росія розпочала полювання на противників путінського режиму за кордоном. Вперше з часів Холодної війни вона почала готувати спецоперації на території США.

Влітку російські спецслужби готували замах на чемпіона світу з шахів і колишнього депутата Держдуми РФ Гаррі Каспарова, який є одним із найрізкіших критиків чинної влади РФ, повідомляє El Mundo

Прокуратура США оприлюднила імена п’яти змовників, які діяли за наказом Кремля. Листування між цими п’ятьма організаторами та виконавцями, яким було доручено стежити за опозиціонерами та вбити їх, велося саме в той період, коли Каспарова та ще одного опозиціонера, Іллю Пономарьова, попередили про небезпеку. Обох їх мали вбити у США, а третю жертву планували зарізати (або спалити, обливши бензином) у Вільнюсі, столиці Литви.

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Мережа змовників, які працюють на спецслужби РФ (так звана "мережа RIS"), діє щонайменше з 2024 року. Вона займається організацією нападів переважно в Європі, залучаючи до них місцевих злочинців та диверсантів.

Тепер їхня діяльність перемістилася до США, які раніше були недоступними для подібних операцій навіть за часів Холодної війни.

Окрім переслідування осіб, які не подобалися режиму, мережа вербувала людей для диверсій у країнах, що надавали допомогу Україні.

Усім п’ятьом висунуто звинувачення у змові з метою фінансування терористичної діяльності, а трьом також інкримінується змова з метою організації замовного вбивства. Серед підозрюваних: Юрій Храмеєв — колишній полковник російської розвідки, який працював із Путіним у молодості, та його син Кирило, офіцер ФСБ, а також двоє громадян Куби й один громадянин Венесуели. Усі вони проживають у Росії й залишаються на волі.

Полювання на Каспарова

За даними видання, влада США повідомила засновника "Форуму вільної Росії" Гаррі Каспарова про те, що він став "мішенню" в рамках кремлівської змови з метою його ліквідації. Джерела з його оточення розповіли, що його взяли під особливу охорону — вперше з того часу, як у 2013 році він емігрував і оселився в Нью-Йорку.

Каспаров уже понад 20 років побоюється за своє життя. Залишивши у 2005 році шахи заради політики, він найняв вісім охоронців, які не тільки всюди супроводжували його в Росії, але й приносили їжу та воду, щоб йому не доводилося вживати продукти, доступні для сторонніх.

В одному з інтерв’ю, ще у 2012 році, він зізнавався, що за кордоном найбільше цінує можливість побути без охорони. У 2013-му політик виїхав із РФ, а на батьківщині проти нього почали порушувати справи. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну його внесли до російського реєстру "іноземних агентів", а в 2024 році включили до списку "терористів та екстремістів".

У травні цього року Росія видала міжнародний ордер на його арешт.

Ілля Пономарьов

Друга потенційна жертва — Ілля Пономарьов, який у 2014 році єдиний у Держдумі проголосував проти анексії Криму, а після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ТрО, заснував опозиційне ЗМІ "Утро Февраля" та просував "З’їзд народних депутатів" як політичну альтернативу путінському режиму.

Він пережив п’ять замахів, а зараз мешкає на два міста — Києві та Вашингтоні. За його вбивство призначено винагороду у розмірі $40 тисяч.

Виконавець, який стежив за опозиціонером, потрапив у об’єктиви камер відеоспостереження. Замах так і не відбувся, оскільки потенційний кілер відмовився від участі.

Ілля Пономарьов Фото: Илья Пономарев/Facebook

У списку на ліквідацію також були Володимир Кара-Мурза, Іван Тютрін, співзасновник "Форуму вільної Росії" (разом із Гаррі Каспаровим), який живе у вигнанні в Литві, та Руслан Габбасов — башкирський активіст. Він проживає у вигнанні у Вільнюсі та виступає за незалежність Башкортостану.

Нагадаємо, що з підручника Мединського вилучили згадку про Каспарова.

Також повідомлялося, що особистого ворога Путіна знайшли мертвим у Ризі.