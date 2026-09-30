В шаге от трагедии: в Польше с самой высокой горы срочно эвакуировали 5 украинцев с ребенком

Пятеро украинцев с 10-летним ребенком застряли на горе Риса из-за зимних условий и отсутствия необходимого снаряжения, поэтому спасателям TOPR пришлось эвакуировать их на вертолете.

Группа из пяти граждан Украины, среди которых был 10-летний ребенок, оказалась в сложной ситуации во время восхождения на гору Рыси — самую высокую точку Польши. Туристы не смогли самостоятельно спуститься с вершины, поэтому для спасения украинцев был задействован вертолёт Татранской добровольной спасательной службы (TOPR). Об этом сообщает издание RMF24.

По данным журналистов, группа отправилась на Риси во вторник, 29 сентября. На высоте уже царили зимние условия, однако у туристов не было специального снаряжения, необходимого для безопасного передвижения по заснеженным и обледенелым склонам. Когда сложность маршрута сделала дальнейшее продвижение невозможным, они обратились за помощью к местным экстренным службам.

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Спасатели Татранской добровольной спасательной службы (TOPR) получили сообщение о группе и организовали её эвакуацию. Пятерых украинцев эвакуировали с горы на вертолёте.

Спасатели помогли ещё семерым туристам

Украинская группа была не единственной, кому 29 сентября понадобилась помощь в Татрах.

Ранее спасатели TOPR выезжали к туристу, который упал в районе Свиницкого перевала (Świnicka Przełęcz) и получил серьёзную травму головы. Однако RMF24 не приводит дополнительных сведений о его состоянии или обстоятельствах падения.

Всего в тот день польские горные спасатели провели семь операций и оказали помощь 12 туристам.

Справка о горе Риси и особенностях осеннего восхождения

Рысы — это самая высокая горная вершина Польши, достигающая высоты 2499 метров над уровнем моря. Она расположена в горном массиве Высоких Татр непосредственно на польско-словацкой границе.

Что касается Рисов, то на официальном туристическом портале Закопаного отдельно отмечается, что маршрут является сложным и предназначен для опытных туристов. Он требует хорошей физической формы и навыков передвижения по сложному и открытому рельефу. Кроме того, туристам рекомендуется иметь каску, а при наличии снега могут понадобиться ледоруб и кошки.

Особенности восхождения на гору Риси в межсезонье:

Резкая смена погоды: в осенние месяцы погодные условия в высокогорье меняются мгновенно. Благоприятная и солнечная погода у подножия может быстро смениться штормовым ветром, туманом или резким понижением температуры.

в осенние месяцы погодные условия в высокогорье меняются мгновенно. Благоприятная и солнечная погода у подножия может быстро смениться штормовым ветром, туманом или резким понижением температуры. Зимний режим на высоте: несмотря на календарную осень, на верхних участках маршрута (выше 2000 метров) регулярно образуется снежный покров, ледяной налет и обледенелые скальные участки.

несмотря на календарную осень, на верхних участках маршрута (выше 2000 метров) регулярно образуется снежный покров, ледяной налет и обледенелые скальные участки. Требования к снаряжению: прохождение таких участков требует обязательного наличия зимнего альпинистского снаряжения (кошек, ледорубов, шлемов) и соответствующих навыков передвижения, поскольку обычная треккинговая обувь не обеспечивает сцепление с обледенелой поверхностью.

Напомним, тела двух альпинистов из Бельгии, пропавших в Альпах ещё в 1992 году, были найдены на леднике Трифт недалеко от Саас-Грунда. Их останки случайно обнаружил турист в июле 2026 года, а проведенный в Швейцарии анализ ДНК подтвердил личности погибших. Мужчины отправились на восхождение на Вайсмис, но из-за резкого ухудшения погоды так и не добрались до вершины, после чего их поиски продолжались безрезультатно более трёх десятилетий.

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