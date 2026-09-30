За крок до трагедії: у Польщі з найвищої гори терміново евакуювали 5 українців з дитиною

П’ятеро українців із 10-річною дитиною застрягли на Рисі через зимові умови та відсутність необхідного спорядження, тож рятувальникам TOPR довелося евакуювати їх гелікоптером.

Група з п'яти громадян України, серед яких була 10-річна дитина, потрапила у складне становище під час сходження на гору Риси — найвищу точку Польщі. Туристи не змогли самостійно спуститися з вершини, тому для порятунку українців залучили гелікоптер Татранської добровільної рятувальної служби (TOPR). Про це повідомляє видання RMF24.

За даними журналістів, група вирушила на Риси у вівторок, 29 вересня. На висоті вже були зимові умови, однак туристи не мали спеціального спорядження, необхідного для безпечного пересування засніженими та обледенілими схилами. Коли складність маршруту унеможливила подальший рух, вони звернулися по допомогу до місцевих екстрених служб.

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Рятувальники Татранської добровільної служби порятунку (TOPR) отримали повідомлення про групу та організували її евакуацію. П’ятьох українців забрали з гори гелікоптером.

Рятувальники допомогли ще сімом туристам

Українська група була не єдиною, кому 29 вересня знадобилася допомога в Татрах.

Раніше рятувальники TOPR виїжджали до туриста, який упав у районі Свиніцької перевалі (Świnicka Przełęcz) та отримав серйозну травму голови. Втім, RMF24 не наводить більше деталей про його стан або обставини падіння.

Загалом того дня польські гірські рятувальники провели сім операцій і допомогли 12 туристам.

Довідка про гору Риси та особливості осіннього сходження

Риси — це найвища гірська вершина Польщі, яка сягає висоти 2499 метрів над рівнем моря. Вона розташована у пасмовій системі Високих Татр безпосередньо на польсько-словацькому кордоні.

Для Рисів офіційний туристичний портал Закопаного окремо зазначає, що маршрут є складним і призначений для досвідчених туристів. Він потребує хорошої фізичної форми та навичок пересування складним і відкритим рельєфом. Крім того, туристам рекомендують мати каску, а за наявності снігу можуть знадобитися льодоруб і кішки.

Специфіка сходження на гору Риси у міжсезоння:

Швидка зміна погоди: упродовж осінніх місяців погодні умови у високогір’ї змінюються миттєво. Сприятлива та сонячна техніка біля підніжжя може швидко змінитися штормовим вітром, туманом чи різким зниженням температури.

упродовж осінніх місяців погодні умови у високогір’ї змінюються миттєво. Сприятлива та сонячна техніка біля підніжжя може швидко змінитися штормовим вітром, туманом чи різким зниженням температури. Зимовий режим на висоті: попри календарну осінь, на верхніх ділянках маршруту (понад 2000 метрів) регулярно утворюється сніговий покрив, накриття з льоду та обледенілі скельні ділянки.

попри календарну осінь, на верхніх ділянках маршруту (понад 2000 метрів) регулярно утворюється сніговий покрив, накриття з льоду та обледенілі скельні ділянки. Вимоги до спорядження: проходження таких ділянок вимагає обов'язкової наявності зимового альпіністського спорядження (кішок, льодорубів, шоломів) та відповідних навичок пересування, оскільки звичайне трекінгове взуття не забезпечує зчеплення з обледенілою поверхнею.

Нагадаємо, тіла двох альпіністів із Бельгії, які зникли в Альпах ще у 1992 році, знайшли на льодовику Тріфт поблизу Саас-Грунда. Їхні останки випадково виявив турист у липні 2026 року, а проведений у Швейцарії аналіз ДНК підтвердив особи загиблих. Чоловіки вирушили на сходження на Вайсміс, але через різке погіршення погоди так і не дісталися вершини, після чого їхні пошуки тривали безрезультатно понад три десятиліття.

Також ми писали, що у швейцарському Церматті запропонували звести 260-метровий хмарочос Lina Peak через гостру нестачу житла, яку посилює туристичний бум. Проєкт архітектора Хайнца Юлена викликав суперечки серед місцевих жителів, які побоюються масштабної забудови курорту біля Маттерхорна. Водночас молодша аудиторія сприйняла незвичайну концепцію значно прихильніше.