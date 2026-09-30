Кремль хотел убить оппозиционера Каспарова: в США раскрыли сеть киллеров

Спецслужбы РФ в течение нескольких месяцев готовили убийства известных российских оппозиционеров Гарри Каспарова, Ильи Пономарева и Владимира Кара-Мурзы в США и странах ЕС. За выполнение заказов потенциальным киллерам предлагали до 25 тысяч долларов.

По сообщению El Mundo, российские спецслужбы разрабатывали планы покушений сразу на нескольких оппозиционных деятелей. Гарри Каспарова и Илью Пономарева планировали убить на территории США. Владимира Кара-Мурзу хотели убить в Вильнюсе. Рассматривались два способа убийства: нападение с ножом или поджог. Во втором случае злоумышленники планировали облить жертву бензином и поджечь.

В число целей российских спецслужб также попали Иван Тютрин, соратник Каспарова, и башкирский активист Руслан Габбасов.

Вербовка потенциальных исполнителей, как отмечает издание, началась ещё в 2025 году. Информация о планах покушений появилась на фоне расследования Министерства юстиции США. В ведомстве заявили, что раскрыли группу, которая занималась вербовкой людей для слежки, убийств и диверсий в странах, поддерживающих Украину.

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По данным американской стороны, организаторами ячейки были бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев и его сын Кирилл, который является действующим офицером ФСБ. Отмечается, что старший Храмеев в молодости работал с диктатором Путиным. К выполнению отдельных задач, по данным следствия, также были привлечены два гражданина Кубы и один гражданин Венесуэлы.

В настоящее время все фигуранты, согласно приведенным данным, скрываются на территории России.

Фокус уже сообщал, что СБУ задержала в Киеве агентку ФСБ, которая, по данным следствия, готовила убийство российского оппозиционера, возглавляющего одну из общеукраинских общественных организаций.

Кроме того, мы сообщали, что Гарри Каспарова не включили в список чемпионов мира по шахматам в учебнике по истории РФ.