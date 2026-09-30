Кремль хотів вбити опозиціонера Каспарова: у США викрили мережу кілерів

Спецслужби РФ протягом кількох місяців готували вбивства відомих російських опозиціонерів Гаррі Каспарова, Іллі Пономарьова та Володимира Кара-Мурзи у США та країнах ЄС. За виконання замовлень потенційним кілерам пропонували до 25 тисяч доларів.

За повідомленням El Mundo, російські спецслужби розробляли плани замахів одразу проти кількох опозиційних діячів. Гаррі Каспарова та Іллю Пономарьова планували вбити на території США. Володимира Кара-Мурзу хотіли вбити у Вільнюсі. Розглядали два способи вбивства: напад із ножем або підпал. У другому випадку зловмисники планували облити жертву бензином та підпалити.

Серед цілей російських спецслужб також опинилися Іван Тютрін, соратник Каспарова, та башкирський активіст Руслан Габбасов.

Вербування потенційних виконавців, як зазначає видання, розпочалося ще у 2025 році. Інформація про плани замахів з'явилася на тлі розслідування міністерства юстиції США. У відомстві заявили, що викрили групу, яка займалася вербуванням людей для стеження, вбивств і диверсій у країнах, що підтримують Україну.

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За даними американської сторони, організаторами осередку були колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмеєв та його син Кирило, який є чинним офіцером ФСБ. Зазначається, що старший Храмеєв у молодості працював із диктатором Путіним. До виконання окремих завдань, за даними слідства, також залучили двох громадян Куби та одного громадянина Венесуели.

Наразі всі фігуранти, за наведеними даними, переховуються на території Росії.

Фокус вже писав, що СБУ затримала в Києві агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала вбивство російського опозиціонера, що очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій.

Також ми інформували, що Гаррі Каспарова не внесли до списку чемпіонів світу з шахів у підручник з історії РФ.