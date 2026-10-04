Опасный прецедент: какие риски создает задержание украинки в Казахстане по запросу ФСБ РФ

Одесситка Любовь Рожанская была задержана в Казахстане по требованию России, которое Москва направила в Астану по линии взаимодействия между странами Организация договора о коллективной безопасности. Ей грозит экстрадиция.

Гражданка Украины прилетела в Казахстан, чтобы забрать внука, который находится в списках незаконно удерживаемых в России детей, заранее договорившись с его российскими родственниками, и была задержана. Об этом российскому изданию The Insider рассказал адвокат Алексей Прянишников.

1 октября Любовь Рожанская прилетела из Стамбула в Астану, где была сразу же задержана по запросу России. В Казахстане она собиралась забрать своего 8-летнего внука, который числится в списках похищенных Россией детей.

Дочь Рожанской, Алла Андреева, имея сына 2018 года рождения от первого брака, в 2020 году познакомилась в Одессе с россиянином, вышла за него замуж и уехала в Калининград, якобы для знакомства с родственниками, и в Украину уже не вернулась. Родной отец мальчика дал согласие на временный выезд из страны с обязательством вернуть сына в Украину. В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России, мать женщина заявила о своем отказе от украинского гражданства, написав аналогичное заявление и для сына.

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В 2023 году отец мальчика, военнослужащий ВСУ, договорились о передаче мальчика домой через посредников. В соответствии с договоренностями, два гражданина Украины отправились через Литву в Калининградскую область, чтобы забрать ребенка, однако этих людей задержали, обвинив их в попытке похищения ребенка и шпионаже, приговорив к 15 и 16 годам колонии. Саму Рожанскую, как бабушку, российский суд тогда признал организатором "похищения".

Летом 2026 года переговоры о возвращении ребенка, по инициативе российских родственников, возобновились. В частности они предложили передать ребенка отцу в Казахстане и заверить соответствующий договор у нотариуса.

В ночь перед вылетом в Астану муж матери ребенка Виталий Андреев и приемный дед Вячеслав Андреев записали видео из аэропорта, как они якобы провожают мальчика на рейс в Казахстан. Он должен был прилететь туда вместе с отчимом, однако мальчик никуда не вылетел.

Постановочный кадр с мальчиком и его отчимом Фото: скриншот

Адвокат заявил, что переговоры велись под контролем ФСБ и согласование даты встречи в Астане произошло в тот момент, когда суд в Калининграде по запросу ФСБ постановил заочно арестовать Рожанскую.

С февраля 2022 года Казахстан не выдавал граждан Украины по запросу России и задержание Рожанской, отметил юрист, создает опасный прецедент для всех граждан Украины, которые проживают или посещают страны ОДКБ.

Любовь Рожанская сейчас находится в изоляторе временного содержания в Астане, ожидая суда по вопросу ее экстрадиции в Россию.

Задержание украинки в Казахстане: реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец безотлагательно обратился к казахстанскому омбудсмену Артуру Ластаеву с призывом не допустить экстрадиции, выдачи или принудительного перемещения украинки в РФ.

Омбудсмен также настаивает на проверке условий содержания под стражей и правовых оснований лишения свободы, обеспечении полного доступа дипломатических и консульских представителей Украины и адвоката.

Отдельно уполномоченный обратился к украинцам, чьи дети находятся на территории РФ или ВОТ, отказаться от попыток решить вопрос их возвращения самостоятельно, порекомендовав обращаться в официальные государственные структуры, в частности в Офис омбудсмана.

"Самостоятельная поездка в РФ или попытка забрать ребенка через третьи страны может создать серьезные риски для самих родственников и поставить под угрозу дальнейшее возвращение ребенка", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Фокус писал, что в апреле Дмитрий Лубинец рассказывал, что Украине удалось вернуть домой более 2 тысяч детей.

Напомним, ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что считает Владимира Путина "наиболее приемлемой политической фигурой" для руководства Россией с мировой точки зрения.