Небезпечний прецедент: які ризики створює затримання українки в Казахстані на запит ФСБ РФ

Мешканка Одеси Любов Рожанська була затримана в Казахстані на вимогу Росії, яку Москва надіслала до Астани в рамках взаємодії між країнами організації договору про колективну безпеку. Їй загрожує екстрадиція.

Громадянка України прилетіла до Казахстану, щоб забрати онука, який перебуває у списках дітей, незаконно утримуваних у Росії, заздалегідь домовившись із його російськими родичами, і була затримана. Про це російському виданню The Insider розповів адвокат Олексій Прянишников.

1 жовтня Любов Рожанська прилетіла зі Стамбула до Астани, де її одразу ж затримали на запит Росії. У Казахстані вона мала намір забрати свого 8-річного онука, який значиться у списках дітей, викрадених Росією.

Дочка Рожанської, Алла Андрєєва, маючи сина 2018 року народження від першого шлюбу, у 2020 році познайомилася в Одесі з росіянином, вийшла за нього заміж і поїхала до Калінінграда, нібито для знайомства з родичами, і в Україну вже не повернулася. Біологічний батько хлопчика дав згоду на тимчасовий виїзд з країни з зобов’язанням повернути сина в Україну. У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії, мати заявила про свою відмову від українського громадянства, написавши аналогічну заяву і для сина.

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У 2023 році батько хлопчика, військовослужбовець ЗСУ, домовився про передачу хлопчика додому через посередників. Відповідно до домовленостей, двоє громадян України вирушили через Литву до Калінінградської області, щоб забрати дитину, однак цих людей затримали, звинувативши їх у спробі викрадення дитини та шпигунстві, засудивши до 15 та 16 років колонії. Саму Рожанську, як бабусю, російський суд тоді визнав організаторкою "викрадення".

Влітку 2026 року переговори щодо повернення дитини, з ініціативи російських родичів, поновилися. Зокрема, вони запропонували передати дитину батькові в Казахстані та завірити відповідну угоду у нотаріуса.

У ніч перед вильотом до Астани чоловік матері дитини Віталій Андрєєв та прийомний дід В’ячеслав Андрєєв зняли відео в аеропорту, на якому вони нібито проводжають хлопчика на рейс до Казахстану. Він мав прилетіти туди разом із вітчимом, однак хлопчик нікуди не вилетів.

Постановочний кадр із хлопчиком та його вітчимом Фото: скриншот

Адвокат заявив, що переговори відбувалися під контролем ФСБ, а узгодження дати зустрічі в Астані відбулося в той момент, коли суд у Калінінграді на запит ФСБ ухвалив рішення про заочний арешт Рожанської.

З лютого 2022 року Казахстан не видавав громадян України на запит Росії, і затримання Рожанської, як зазначив юрист, створює небезпечний прецедент для всіх громадян України, які проживають або відвідують країни ОДКБ.

Любов Рожанська наразі перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Астані, очікуючи на судовий розгляд щодо її екстрадиції до Росії.

Затримання українки в Казахстані: реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець негайно звернувся до казахстанського омбудсмена Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення українки до РФ.

Омбудсмен також наполягає на перевірці умов утримання під вартою та правових підстав позбавлення волі, а також на забезпеченні повного доступу дипломатичних і консульських представників України та адвоката.

Окремо уповноважений звернувся до українців, чиї діти перебувають на території РФ або ВОТ, із закликом відмовитися від спроб самостійно вирішити питання їхнього повернення, порекомендувавши звертатися до офіційних державних структур, зокрема до Офісу омбудсмена.

"Самостійна поїздка до РФ або спроба забрати дитину через треті країни може створити серйозні ризики для самих родичів і поставити під загрозу подальше повернення дитини", — наголосив Дмитро Лубінець.

Фокус повідомляв, що у квітні Дмитро Лубінець розповів, що Україні вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касім-Жомарт Токаєв заявив, що вважає Володимира Путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" для керівництва Росією з глобальної точки зору.