Приговоренная к смерти преступница выжила после двух инъекций: что ее ждет дальше

50-летняя Криста Пайк, приговоренная к высшей мере наказания за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году, выжила после двух смертельных инъекций, и теперь ее защита требует смягчить приговор. Она должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннесси за последние 200 лет.

30 сентября 2026 года приговор Пайк должны были привести в исполнение в штате Теннеси, однако введенные инъекции не возымели должного эффекта. Несколько дней она находилась в бессознательном состоянии, пока врачи выводили из ее организма смертельные вещества, сообщает BBC.

Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и предоставляли необходимую для спасения жизни медицинскую помощь. Сейчас Пайк пришла в сознание и даже начала говорить. Она прикована к больничной койке, на ее руках наручники, а на ногах — кандалы.

Криста стала первой, кто пережил две неудачные попытки введения инъекции. Эксперты и ее защита называют ее восстановление беспрецедентным случаем. Дебора Денно, криминолог и профессор юридического факультета Фордхэмского университета, призналась, что она "совершенно поражена" тем, что Пайк находится в сознании и разговаривает:

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"Они сделали все, что требовалось в рамках процедуры, но это просто не сработало. Такого никогда раньше не случалось".

Власти пока не сообщили, будут ли они предпринимать новую попытку исполнить приговор Пайк. Также не было дано объяснений тому, что именно пошло не так после того, как ей дважды ввели химический препарат пентобарбитал.

В чем причина?

По мнению медицинских экспертов, причиной того, что препарат не сработал, могли стать неправильно установленные внутривенные катетеры, из-за чего пентобарбитал не поступал непосредственно в вену и вместо этого скапливался в тканях.

"По всей видимости, ни один из членов группы, проводившей казнь, не осознавал, что внутривенные катетеры были установлены неправильно или что вены лопнули", — заявляет защита.

Защитники утверждают, что лечащие врачи предупреждали чиновников о тонких венах Пайк и заболеваниях крови, которые могли осложнить проведение процедуры.

Рэнди Спайви, один из адвокатов Пайк, сообщил журналистам, что она сотрудничала с группой, проводившей казнь, и даже подсказывала, куда именно следует попытаться ввести иглу.

Защита осужденной уведомляла власти штата о том, что у нее уже возникали проблемы с поиском вен для инъекций. Как утверждает Спайви, команда исполнителей потратила целый час на попытки установить капельницу, использовав при этом не менее семи игл.

Юристы настаивают на том, что эти предостережения не были учтены, а их клиентка получила серьезные повреждения рук.

В Департаменте исправительных учреждений штата Теннесси заявили, что действовали в соответствии с протоколом проведения смертной казни, который предусматривает использование одного препарата — пентобарбитала — и допускает введение дополнительной дозы, если заключенный остается жив. При этом протокол не предусматривает действий на случай, если вторая инъекция также не возымеет эффекта.

Убийство и ожидание наказания длиной в 36 лет

В 1995 году, когда Пайк было 18 лет, она и ее тогдашний бойфренд Тадарил Шипп избили, пытали и убили 19-летнюю Слеммер. Они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков.

Шиппу на тот момент было 17 лет, поэтому он избежал высшей меры наказания за участие в нападении, так как юридически еще не считался совершеннолетним. Подросток "отделался" пожизненным заключением. Сейчас он находится в тюрьме.

Пайк ждала исполнения приговора больше 30 лет. Она стала самой младшей американкой, приговоренной к лишению жизни путем введения инъекции.

Будет ли помилование?

После того, как Пайк выжила после неудачной попытки исполнения приговора, ее адвокаты призвали губернатора штата Теннесси Билла Ли воспользоваться своими полномочиями и заменить Пайк наказание на более мягкое — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Тот в свою очередь приостановил все казни до конца года и он поручил провести "всестороннее независимое расследование" под руководством бывшего федерального прокурора Эда Стэнтона.

Ли также объявил, что Фрэнк Страда, глава Департамента исправительных учреждений, уйдет в отставку в конце этого месяца.

Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн, претендующая на пост губернатора (выборы пройдут в январе), призвала вернуть электрический стул и "быстро свершить правосудие ради жертв".

Родственники жертвы очень недовольны тем, как разворачивается ситуация. Племянница Коллин Слеммер, Морган Сили, заявила в интервью Стиву Мелингу из телеканала WSMV, что семья требует немедленного решения ситуации с сорвавшейся казнью Пайк. По ее словам, тот факт, что преступницу сейчас поддерживают с помощью систем жизнеобеспечения, вновь бередит душевные раны близких Слеммер.

"Это просто ужасно: она должна была умереть, а ей теперь спасают жизнь…Тюремное заключение не было правосудием — это было для нее лишь своего рода "присмотром"", — сказала она.

Племянница жертвы Пайк недовольна тем, как складывается ситуация

По данным Центра информации о смертной казни (Death Penalty Information Center), отслеживающего подобные случаи, в 2022 году более трети исполнения таких приговоров США прошли с нарушениями или серьезными осложнениями.

В случае со смертельными уколами такие инциденты обычно происходят из-за трудностей с обеспечением надежного доступа к венам, хотя конкретные причины могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Согласно данным центра, все зафиксированные сбои происходили еще до того, как удавалось ввести смертельные препараты.

Последний подобный случай был зарегистрирован ранее в этом году — также в штате Теннесси. В мае была отложено приведение в исполнение смертного приговора для Тони Каррутерса, осужденного за похищение и убийство трех человек в 1994 году, поскольку персонал не смог найти вену для введения инъекции. Губернатор предоставил ему отсрочку на год.

Напомним, в Китае казнили убийцу игрового магната.

Также сообщалось, что в КНДР казнили двух бизнесменов за "высокомерие".