Засуджена до смерті злочинниця вижила після двох ін"єкцій: що її чекає далі

50-річна Кріста Пайк, засуджена до найвищої міри покарання за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у 1995 році, вижила після двох смертельних ін’єкцій, і тепер її захист вимагає пом’якшити вирок. Вона мала стати першою жінкою, страченою у штаті Теннессі за останні 200 років.

30 вересня 2026 року вирок Пайк мали виконати у штаті Теннессі, однак введені ін’єкції не дали належного ефекту. Кілька днів вона перебувала у непритомному стані, поки лікарі виводили з її організму смертоносні речовини, повідомляє BBC.

Жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів і надали необхідну для порятунку життя медичну допомогу. Зараз Пайк прийшла до тями й навіть почала говорити. Вона прикута до лікарняного ліжка, на її руках — наручники, а на ногах — кайдани.

Кріста стала першою, хто пережила дві невдалі спроби введення ін’єкції. Експерти та її захист називають її виживання безпрецедентним випадком. Дебора Денно, кримінологиня і професорка юридичного факультету Фордхемського університету, зізналася, що вона "абсолютно вражена" тим, що Пайк перебуває у свідомості й розмовляє:

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"Вони зробили все, що було потрібно згідно з процедурою, але це просто не спрацювало. Такого раніше ніколи не траплялося".

Влада поки що не повідомила, чи робитиме вона нову спробу виконати вирок щодо Пайк. Також не було надано пояснень щодо того, що саме пішло не так після того, як їй двічі ввели хімічний препарат пентобарбітал.

У чому причина?

На думку медичних експертів, причиною того, що препарат не подіяв, могли стати неправильно встановлені внутрішньовенні катетери, через що пентобарбітал не надходив безпосередньо у вену, а накопичувався у тканинах.

"Судячи з усього, жоден із членів групи, яка проводила страту, не усвідомлював, що внутрішньовенні катетери були встановлені неправильно або що вени лопнули", — заявляє захист.

Захисники стверджують, що лікарі попереджали чиновників про тонкі вени Пайк та захворювання крові, які могли ускладнити проведення процедури.

Ренді Спайві, один із адвокатів Пайк, повідомив журналістам, що вона співпрацювала з групою, яка проводила страту, і навіть підказувала, куди саме слід спробувати ввести голку.

Захист засудженої повідомляв владі штату про те, що у неї вже виникали проблеми з пошуком вен для ін’єкцій. Як стверджує Спайві, команда виконавців витратила цілу годину на спроби встановити крапельницю, використавши при цьому щонайменше сім голок.

Юристи наполягають на тому, що ці застереження не були враховані, а їхня клієнтка отримала серйозні травми рук.

У Департаменті виправних установ штату Теннессі заявили, що діяли відповідно до протоколу виконання смертної кари, який передбачає використання одного препарату — пентобарбіталу — та допускає введення додаткової дози, якщо ув’язнений залишається живим. При цьому протокол не передбачає дій на випадок, якщо друга ін’єкція також не дасть ефекту.

Вбивство та 36-річне очікування покарання

У 1995 році, коли Пайк було 18 років, вона та її тодішній хлопець Тадаріл Шипп побили, катували та вбили 19-річну Слеммер. Вони познайомилися в таборі професійної підготовки для підлітків із складним характером.

Шіппу на той момент було 17 років, тому він уникнув найсуворішого покарання за участь у нападі, оскільки юридично ще не вважався повнолітнім. Підліток "відбувся" довічним ув’язненням. Зараз він перебуває у в’язниці.

Пайк чекала на виконання вироку понад 30 років. Вона стала наймолодшою американкою, засудженою до смертної кари шляхом ін’єкції.

Чи буде помилування?

Після того, як Пайк вижила після невдалої спроби виконання вироку, її адвокати закликали губернатора штату Теннессі Білла Лі скористатися своїми повноваженнями та замінити Пайк покарання на більш м’яке — довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Той, у свою чергу, призупинив усі страти до кінця року та доручив провести "всебічне незалежне розслідування" під керівництвом колишнього федерального прокурора Еда Стентона.

Лі також повідомив, що Френк Страда, голова Департаменту виправних установ, піде у відставку наприкінці цього місяця.

Сенаторка-республіканка від штату Теннессі Марша Блекберн, яка претендує на посаду губернатора (вибори відбудуться в січні), закликала повернути електричний стілець і "швидко здійснити правосуддя заради жертв".

Родичі жертви дуже незадоволені тим, як розвивається ситуація. Племінниця Коллін Слеммер, Морган Сілі, заявила в інтерв’ю Стіву Мелінгу з телеканалу WSMV, що родина вимагає негайного вирішення ситуації зі скасованою стратою Пайк. За її словами, той факт, що злочинницю зараз підтримують за допомогою систем життєзабезпечення, знову роз'ятрює душевні рани близьких Слеммер.

"Це просто жахливо: вона мала померти, а тепер їй рятують життя… Ув’язнення не було правосуддям — для неї це було лише своєрідним "наглядом", — сказала вона.

Племінниця жертви Пайк незадоволена тим, як розвивається ситуація

За даними Центру інформації про смертну кару (Death Penalty Information Center), який відстежує подібні випадки, у 2022 році понад третина виконань таких вироків у США відбулася з порушеннями або серйозними ускладненнями.

У випадку зі смертельними ін’єкціями такі інциденти зазвичай трапляються через труднощі із забезпеченням надійного доступу до вен, хоча конкретні причини можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. Згідно з даними центру, усі зафіксовані збої відбувалися ще до того, як вдавалося ввести смертельні препарати.

Останній подібний випадок було зареєстровано раніше цього року — також у штаті Теннессі. У травні було відкладено виконання смертного вироку щодо Тоні Каррутерса, засудженого за викрадення та вбивство трьох осіб у 1994 році, оскільки персонал не зміг знайти вену для введення ін’єкції. Губернатор надав йому відстрочку на рік.

Нагадаємо, у Китаї стратили вбивцю ігрового магната.

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