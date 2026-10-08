РФ вербует датчан для диверсий на местных предприятиях, которые помогают Украине, — СМИ

Представитель датской разведки сообщил, что Россия начала диверсии, направленные против датских компаний, которые поставляют товары военного назначения в Украину, после того как другие действия "не смогли остановить военную поддержку со стороны Запада".

"Этот сдвиг отражает значительную эскалацию кампании Москвы по ведению гибридной войны. Весной мы наблюдали много планирования, но очень мало реализации; а в начале лета мы увидели, что они начали делать гораздо больше", — сказал чиновник на конференции по вопросам внутренней безопасности в Копенгагене, пишет Reuters.

Он сослался на список Министерства обороны России, в котором упоминались предполагаемые европейские производители беспилотников и комплектующих для них, которые, по словам Москвы, являются потенциальными военными целями.

Разведчик также рассказал, что для диверсий российские кураторы используют неподготовленных агентов, вербуя бездомных и наркозависимых через Telegram и другие социальные сети. Сначала им дают простые задания, вроде разведки или фотосъемки — затем их привлекают к непосредственным диверсиям. Также чиновник сообщил, что если один завербованный потерпит неудачу, то куратор просто найдет другого.

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"Это может быть кто угодно, просто ищущий быстрых денег. Если первый человек не добьется успеха, куратор будет пытаться решить проблему с помощью другого, пока не добьется своего", — сообщил представитель разведки.

В прошлом месяце разведывательное управление Министерства обороны Дании заявило, что Россия, вероятно, усилит гибридные атаки против Запада в ближайшие месяцы, после того как Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотников в аэропорту Лейпцига в августе.

В сентябре 2025 года беспилотники уже нарушали воздушное движение в шести датских аэропортах, включая Копенгаген, самый загруженный аэропорт скандинавского региона, что премьер-министр Метте Фредериксен назвала гибридной атакой.

Москва неоднократно отрицала свою причастность к диверсионным операциям или операциям гибридной войны. 7 октября российское посольство в Копенгагене снова отвергло все подозрения, обвинив датские власти в необоснованных обвинениях в адрес России.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия проводит новую волну атак на предприятия оборонной промышленности ЕС. Такими действиями Кремль преследует несколько целей — от сокращения помощи Украине до проверки на прочность членов НАТО.

Также Фокус писал, что европейцы отметили рост числа российских гибридных атак, называют их "все более опасными и дерзкими" и поэтому ожидают первых смертоносных диверсий.